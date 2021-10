Clamorosi colpi di scena in Beautiful, come svelato dalle ultime anticipazioni americane della soap opera. A dare una svolta alle trame è Donna, che si scoprirà ancora innamorata di Eric. Il patriarca della Forrester Creations vivrà momenti di passione con la bella Logan nel corso di una serata romantica a base di miele. A quanto pare, l'impotenza di Eric ha una causa psicologica e non funzionale. Chi resterà con le mani in mano sarà Quinn, ancora invaghita dell'affascinante Carter. Anche in questo caso, ci sono grandi novità in arrivo perché l'avvocato verrà attirato dalle attenzioni di Katie.

Anticipazioni Beautiful: Eric e Donna, è passione

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda in America, ci saranno importanti risvolti per quanto riguarda il triangolo amoroso Eric - Quinn - Carter. Come svelano le anticipazioni, Brooke farà di tutto per spingere sua sorella nelle braccia di Forrester senior, desiderosa di mettere all'angolo l'odiata Fuller.

Quinn è stata perdonata da Eric per il suo tradimento con Carter. I due erano sul punto di fare l'amore, ma il magnate non è riuscito nella sua 'impresa', spiazzando la moglie. Dopo giorni di silenzio, Forrester senior le ha confessato di essere affetto da impotenza.

Non volendo costringere Quinn a vivere una vita senza amore, le ha proposto di passare le notti con l'ex amante Carter.

Una strategia per testare la sua fedeltà o un gesto estremamente generoso? Questo ancora non lo sappiamo, ma ecco che arriva la svolta.

Donna guarisce Eric? Beautiful anticipazioni Usa

Come rendono noto le ultimissime anticipazioni della soap Beautiful, Donna avrà un'idea per tentare di ''guarire'' l'impotenza di Eric. Durante un incontro romantico, gli farà assaggiare del miele che tiene nascosto nel cassetto della sua scrivania.

A quanto pare, la ''cura'' farà effetto, visto che Forrester senior tornerà alla vecchia tempra di un tempo. Ansioso di dire tutto a Quinn correrà da lei ma, una volta sul punto di fare l'amore, tutto finirà nel nulla.

Donna crederà che il problema di Eric sia dunque di natura psicologica e, incalzata da Brooke, cercherà di stargli vicino per tentare di riconquistarlo e di avere il suo amore.

L'obiettivo delle sorelle Logan è anche quello di mettere al tappeto Quinn, che con le sue malefatte non ha fatto altro che creare guai ai Forrester.

Beautiful: Carter e Katie si baciano, Quinn all'angolo

Per Quinn ci saranno anche altri problemi in arrivo. Le anticipazioni di Beautiful svelano infatti che Carter, sentendosi trattato come un burattino, si avvicinerà alla dolce Katie. Tra i due ci sarà anche un bacio, preludio forse di una romantica relazione. Attenzione anche a Deacon, da poco tornato a Los Angeles. Sharpe si è alleato con Sheila per distruggere i Forrester, la loro pericolosa unione non promette nulla di buono.