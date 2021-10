La storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbe naufragata. A rivelarlo è stata la stessa procuratrice sportiva e showgirl sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto: "Un'altra famiglia rovinata per una t**". Parole di fuoco quelle di Nara che farebbero pensare a un presunto tradimento dell'attaccante del Paris Saint German. La showgirl sudamericana inoltre ha smesso di seguire Icardi su Instagram e ha rimosso tutti gli scatti che li ritraevano in compagnia. Come se non bastasse, è arrivata un'indiscrezione da parte della giornalista Ker Weinstein, la quale darebbe per certo che l'ex compagna di Maxi Lopez si sarebbe separata.

Nel frattempo i rumor indicano l'amica della coppia Eugenia Suarez come presunta fiamma di Icardi.

Chi è Eugenia Suarez, il nuovo presunto amore di Mauro Icardi

Maria Eugenia Suarez, detta China per i suoi occhi dal taglio orientale, sarebbe la donna che avrebbe fatto capitolare Mauro Icardi, marito di Wanda Nara. Nata a Buenos Aires il 9 marzo 1993, Maria Eugenia ha origini giapponesi da parte della nonna materna Marta Mitsumori: nella prefettura di Kochi a Shikoku, la giovane ha ancora dei parenti. Cantante, modella e attrice, Suarez è conosciuta al grande pubblico per aver debuttato nella serie televisiva Rincón de luz e nel grande schermo con l'adattamento cinematografico del romanzo Abzurdah.

Dal 2012 al 2015 ha avuto una relazione con l'attore sudamericano Nicolas Cabré, dal quale ha avuto una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Suarez ha poi avuto una storia d'amore con l'attore cileno Benjamín Vicuña, che l'ha resa madre di due bambini: Magnolia, nata il 7 febbraio 2018 e Amancio, nato il 28 luglio 2020. La coppia si è lasciata definitivamente lo scorso luglio.

Oggi, 17 ottobre 2021, Eugenia Suarez è finita al centro della cronaca rosa internazionale poiché, stando ai rumor, avrebbe suscitato interesse nel marito di Wanda Nara. Quest'ultimo, infatti, avrebbe messo alcuni like agli scatti della giovane modella in passato.

Wanda Nara contro Corriere della Sera: presunta denuncia per 'spettacolarizzazione di vicenda privata'

La notizia del presunto tradimento di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara è stata lanciata in Italia dal Corriere della Sera. La situazione avrebbe portato la coniuge dell'attaccante argentino ad agire per vie legali contro il quotidiano italiano per "illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa". A riportarlo è stato il tg satirico Striscia la Notizia tramite il suo sito ufficiale e le sue pagine social. Dalle dichiarazioni pubblicate non emerge una smentita da parte della procuratrice sportiva, ma la richiesta affinché che venga rispettata la sua privacy in un momento piuttosto delicato.