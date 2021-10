Negli ultimi mesi Massimiliano Allegri è tornato alla guida della Juventus dopo due anni in cui si è dedicato alla famiglia. Il tecnico livornese, da quattro anni, era legato ad Ambra Angiolini, ma adesso la coppia sarebbe scoppiata come ha rivelato il settimanale Chi. Infatti, dopo una lunga crisi Massimiliano Allegri e l'attrice si sarebbero detti addio. Infatti, alla base della rottura ci sarebbe stato un tradimento da parte del tecnico della Juventus. Ambra avrebbe provato in tutti i modi a ricucire il rapporto ma Massimiliano Allegri sarebbe sparito.

Allegri a Torino, Ambra a Milano

Negli ultimi mesi si erano inseguite alcune voci su una presunta crisi tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Adesso, però, la storia è arrivata al capolinea e l'attrice è stata sorpresa a Milano con gli occhi lucidi. Inoltre, Ambra non avrebbe nemmeno partecipato al matrimonio della figlia dell'allenatore della Juventus che è avvenuto a settembre. Dunque, per l'attrice è stato un brutto colpo e avrebbe fatto di tutto per provare a ricucire lo strappo con Allegri. Adesso Ambra, dopo quattro anni d'amore, dovrà ricominciare da zero.

Intanto Allegri pensa al campo

Massimiliano Allegri, dopo la fine della storia d'amore con Ambra, è concentrato solo sul suo lavoro e sulla Juventus.

Dopo i mesi in cui il tecnico livornese è stato a Milano adesso vive a Torino e pensa solo ai bianconeri. Infatti, Allegri è al lavoro per riportare in alto la Juventus e domenica 17 ottobre lui e i suoi ragazzi saranno in campo per affrontare la Roma. Per questa sfida l'allenatore juventino spera di recuperare Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino continua a svolgere un lavoro personalizzato sul campo così come Morata. Ma la sensazione è che Dybala sia più avanti rispetto allo spagnolo. Infatti, l'argentino potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma. Mentre Alvaro Morata punterebbe a essere a disposizione per la partita contro l'Inter del 24 ottobre.

Contro la Roma mancherà anche Adrien Rabiot che è risultato positivo al Covid-19. Adesso il francese è in isolamento e dovrà rimanerci per dieci giorni. Dopodiché si sottoporrà a un tampone e se risulterà negativo potrà tornare ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Dunque, nei prossimi giorni, il tecnico della Juventus dovrà decidere con chi sostituire Adrien Rabiot. Nelle prossime ore alla Continassa torneranno quasi tutti i nazionali mentre per rivedere i sudamericani ci vorrà ancora qualche giorno. Infatti, i vari Juan Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Rodrigo Bentancur arriveranno proprio a ridosso della partita contro la Roma.