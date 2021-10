Intervista di mercoledì 6 ottobre rilasciata da Sangiovanni a Radio Deejay, durante il programma Say Waaad?.

Il cantante, tra un gioco e l'altro, ha parlato del suo ultimo singolo Raggi gamma ma anche del suo prossimo album, che dovrebbe essere in uscita entro dicembre 2021. L'artista di Amici 20 si è dimostrato maturo ma anche autoironico: le fan hanno apprezzato molto il suo intervento in radio.

Il messaggio profondo di Raggi gamma

Giunto in radio con un mazzo di fiori per il conduttore, il quale ha messo in evidenza da subito il lato romantico di Sangiovanni.

Giocosi e divertenti, i testi di Sangio sono orecchiabili ma contengono dei messaggi profondi riguardanti l'amore e l'umanità. L'intervista ha avuto toni scherzosi, e alla fine il conduttore ha proposto al cantautore un bacio, come conclusione del programma radiofonico.

Il bacio non c'è stato (Giulia Stabile da casa su Twitter faceva sapere intanto che non avrebbe approvato più di tanto), mentre il dialogo ha mantenuto un aspetto leggero e mai banale.

Ricordando il tour estivo che è stato un vero successo, tant'è che le date sono state quasi tute sold-out, Sangiovanni ha rivelato che spera, nonostante la pandemia, di poter tornare con i suoi live a gennaio. Intanto, prima della fine dell'anno, arriverà quella che il cantante ha definito una "compilation", da mettere sotto l'albero di Natale.

Il titolo c'è già ma il cantautore non ha voluto dire nulla, mentre le sue fan attendono con ansia di ascoltare nuova musica. Intanto, Raggi gamma è già una hit. "Una canzone super giocosa e super divertente, ma in realtà sotto c’è un messaggio molto più profondo: per una persona che amo, per l’umanità, per stare uniti farei qualsiasi cosa" così il cantante ha descritto il suo singolo.

#GiuliaStabileASayWaaad: i commenti della ballerina non sono passati inosservati

Rivelando che attualmente collegherebbe il suo desiderio di viaggiare per il mondo a quello di cercare nuove ispirazioni per la sua musica, Sangiovanni, dietro richiesta del conduttore, ha spiegato che le canzoni che parlano di amore sono quelle che toccano corde più delicate e forse per questo arrivano dritte la cuore dell'ascoltatore.

"Quando io ascolto la musica, il mondo si ferma" ha poi detto il cantante, spiegando come la musica gli abbia salvato la vita.

L'intervista è stata ampiamente commentata sui social: impossibile non sottolineare il sostegno di Giulia Stabile per il suo fidanzato che ha invitato tutti a seguire Sangio in radio. E i commenti social della ballerina non sono sfuggiti neanche al conduttore radiofonico che l'ha invitata nel suo programma. Per l'occasione è stato pure lanciato un hashtag apposito: #GiuliaStabileASayWaaad.