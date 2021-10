Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate previste nella settimana che va dal 18 al 22 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Felipe: l'uomo si ritroverà vittima del piano studiato da Velasco e portato in auge da Laura. La domestica, infatti, somministrerà del veleno all'ignaro marito di Genoveva e le sue condizioni di salute appariranno più gravi del previsto.

Felipe in gravi condizioni: anticipazioni Una vita 18-22 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita previste dal 18 al 22 ottobre 2021, rivelano che dopo essere stato avvelenato da Laura, Felipe si ritroverà in un letto di ospedale, in coma, mentre lotta tra la vita e la morte.

Il quadro clinico apparirà, fin dal primo momento, molto preoccupante e Genoveva verrà messa subito al corrente della drammaticità dei fatti.

La dark lady di Acacias, infatti, quando apprenderà la notizia correrà subito in ospedale per stare al fianco del suo uomo e cercare di capire cosa sia accaduto.

La reazione di Genoveva sarà a dir poco inaspettata: le trame di Una vita rivelano che, nel momento in cui lo vedrà esanime in quel letto di ospedale, si renderà conto di amarlo per davvero e così pregherà e spererà che tutto possa tornare al suo posto.

Felipe rischia di morire, Genoveva disperata

Un modo di fare che lascerà fortemente perplesso Velasco, il quale ha architettato tutto questo per far sì che Felipe morisse al più presto e in questo modo, avrebbe potuto vivere serenamente la sua relazione con la dark lady di Acacias.

Il piano dell'uomo, però, non è andato a buon fine e proprio per questo motivo, Velasco non si farà problemi a sbottare anche nei confronti della stessa Laura.

La domestica verrà duramente ripresa e bacchettata dall'avvocato, che si scaglierà contro perché non ha portato a termine la sua missione. Velasco, infatti, avrebbe voluto che Felipe morisse sul colpo e non che si trovasse in coma in ospedale.

Tuttavia, le anticipazioni di Una vita dal 18 al 22 ottobre, rivelano che la situazione dell'uomo peggiorerà drasticamente al punto che si ritroverà ad un passo della morte mentre sua moglie Genoveva si lascerà andare alla disperazione totale.

Camino in ansia per Ildefonso: anticipazioni Una vita 18-22 ottobre

E poi ancora le trame della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Camino continuerà ad essere in grande pensiero per Ildefonso, che sembra essere sparito nel nulla.

Proprio per questo motivo, non avendo notizie di suo marito da un po' di giorni, Camino si convincerà del fatto che sia giunto il momento di denunciare tutto alla polizia.

Intanto Marcos confesserà ad Anabel di aver chiesto a Felicia di diventare sua moglie: la donna, però, ha voluto un po' di tempo per riflettere e pensare bene.