Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col nome di Sturm der Liebe. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 10 al 16 ottobre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul triangolo formato da Shirin, Max e Vanessa, sulla riappacificazione di Selina e Christoph, sulla sofferenza di Leentje per la partenza di Andrè, sulle macchinazioni di Ariane ed Erik e sui documenti che Cornelius consegnerà a Maja.

Max si innamora di Shirin

Le anticipazioni Tempesta d'amore ci segnalano che Shirin organizzerà una festa lo stesso giorno in cui Max è stato invitato a trascorrere una serata dai Sonnbichler. Il giovane deciderà di rispettare l'impegno preso, trascorrendo la serata con Vanessa che lo sorprenderà baciandolo. Più tardi, Max rientrerà a casa, scoprendo che la festa di Shirin è stata un completo fallimento. Nel tentativo di risollevare il morale dell'amica le organizzerà una festa privata guadagnandosi un bacio. Dopo di che, Shirin chiarirà immediatamente di non voler andare oltre con Max e di non volere una storia con lui. Il giorno seguente, il fitness trainer incontrerà la giovane in palestra e grazie ad un incidente si renderà conto di essere innamorato di lei.

Quest'ultima invece lo accuserà di aver causato volontariamente l'incidente, arrabbiandosi con lui. Per farsi perdonare, Max le regalerà un mazzo di fiori che non sarà per niente gradito da Shirin. Nonostante ciò, il giovane deciderà di corteggiare l'amica, mentre Vanessa continuerà a sperare di poterlo conquistare.

Nonostante sia felice per la proposta di matrimonio ricevuta, Selina non se la sentirà di accetterà ritenendola troppo prematura per la sua relazione con Christoph.

Nonostante ciò, accetterà di trascorrere una romantica serata insieme al fidanzato, capendo di essere felice insieme a lui e allontanandosi da Cornelius. La situazione con l'ex marito peggiorerà quando verrà a sapere da Florian che il presunto Lars avrebbe una relazione con Maja. Arrabbiata, affronterà Cornelius chiedendogli spiegazioni.

Andrè lascia il Furstenhof

Grazie all'intervento di Werner, Leentje deciderà di fare il primo passo per riappacificarsi con Andrè, senza sapere che quest'ultimo è già partito per l'Italia. A quel punto, Werner si offrirà di aiutarla nel concorso la frusta d'oro, facendo arrabbiare Robert. Nel tentativo di scoprire cosa ci sia realmente fra Ariane ed Erik, Christoph ingaggerà Schulz junior per farli spiare. Erik si renderà conto di essere stato pedinato e fingerà di litigare furiosamente con la Kalenberg. Più tardi, Ariane troverà una cimice sotto il suo letto e manderà immediatamente a chiamare Erik per informarlo. Convinti che sia stato Christoph a nascondere la microspia, la coppia deciderà di cancellare le registrazioni sul pc dell'uomo prima che quest'ultimo li smascheri pubblicamente.

Colpito dalla sofferenza della figlia, Cornelius deciderà di aiutare Maja a conquistare Florian. Per questo motivo, le consegnerà dei documenti da mostrare al suo amato come prova che lui ha fatto un intervento al viso per cambiare aspetto. Dopo aver preso i documenti, Maja non se la sentirà di mostrarli a Florian perché tropo spaventata all'idea che Erik possa denunciare suo padre. Alfons vorrebbe regalare ad Hildegard un abito tradizionale bavarese in occasione della competizione culinaria. Rosalie si offrirà di aiutarlo, nascondendo però un secondo fine.