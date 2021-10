Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Tempesta d'amore, la TV Soap tedesca in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4.

Stando agli spoiler della settimana dal 18 al 24 ottobre, i colpi di scena e le novità non mancheranno. Nel dettaglio, Max proverà a corteggiare Shirin, ma quest'ultima non dimostrerà alcun interesse. Cornelius vorrà l'aiuto di Florian per incastrare Erik e Ariane minaccerà nuovamente Rosalie.

Anticipazioni di Tempesta d'amore dal 18 al 24 ottobre: Max dedicherà una serenata a Shirin

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Max dedicherà a Shirin una serenata, cantando per cercare di conquistarla.

La ragazza, però, gli dirà di non nutrire alcun interesse romantico nei suoi confronti. Il personal trainer, allora, deciderà di parlarne con Vanessa per ottenere un po' di conforto. Quest'ultima, con la sofferenza nel cuore, gli prometterà che proverà ad aiutarlo a corteggiare Shirin.

Le anticipazioni rivelano anche che Cornelius sarà sempre più intenzionato a mettere alle strette Erik e a dimostrare a tutti le sue azioni deplorevoli. Per farlo, si rivolgerà a Florian, ma il giovane si mostrerà restio all'idea di tradire il fratello.

Trame di Tempesta d'amore fino al 24 ottobre: Rosalie risponderà alle minacce di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore si concentrano anche sulla compagna elettorale di Rosalie.

Ariane la spronerà a impegnarsi maggiormente per ottenere il più alto numero di voti possibile. Non sarà una richiesta gentile perché Rosalie sarà costretta ad agire sotto minaccia. Nel caso in cui si rifiutasse di obbedire ad Ariane, infatti, tutti verrebbero a sapere dell'errore commesso da Michael.

La donna, però, non sarà intenzionata a subire tutte le angherie di Ariane e così le ricorderà che a breve potrebbe aggiudicarsi un ruolo di grande spessore e le intimerà di fare attenzione alle sue prossime mosse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Florian sarà certo dell'innocenza di Erik

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 18 al 24 ottobre, Florian prometterà a Maja che continuerà a mantenere il segreto di Cornelius. Nonostante non desideri di appoggiare il suo piano, infatti, non avrà alcuna intenzione di mettere nei guai il padre della ragazza che ama.

Intanto, Cornelius passerà dalle parole ai fatti e, per ottenere informazioni importanti, proverà a impadronirsi del computer di Erik per installare uno spyware. Ovviamente Florian, convinto dell'innocenza del fratello, farà di tutto per impedire che questo piano prenda forma.