Gli spoiler della fiction daily bavarese creata da Bea Schmidt da lunedì 25 a domenica 31 ottobre raccontano che Erik si scuserà con Maja per averla ricattata, mentre Florian e la giovane von Thalheim si riconcilieranno.

Shirin, invece, ascolterà una chiamata di Vanessa con Max , nel frattempo Cornelius installerà uno spyware nel computer di Erik.

Rosalie, infine, sospetterà che il fautore del ricatto anonimo sia Christoph e deciderà di ritirare la candidatura politica, ma Ariane la dissuaderà.

Erik farà ammenda con Maja per averla ricattata

Gli spoiler tedeschi della soap opera dal 23 al 31 ottobre anticipano che Erik, accortosi di aver alzato troppo il tiro, sceglierà di scusarsi con Maja per averla ricattata e le restituirà la cartolina di Cornelius.

Florian e la giovane von Thalheim, al contempo, torneranno a formare nuovamente una coppia promettendosi di non lasciarsi mai più. Peccato che tali buoni propositi verranno distrutti dall'inaspettata proposta di Cornelius al guardaboschi di aiutarlo a smascherare Erik, col fidanzato di Maja che rifiuterà indignato.

Shirin e Vanessa andranno assieme alla festa di lancio

Le anticipazioni da lunedì 25 a domenica 31 ottobre rivelano che Max, seppur a malincuore, dovrà lasciare che Vanessa e Shirin vadano assieme alla festa di lancio.

La nipote di Alfons, intanto, sarà infastidita nel vedere Richter nei panni di coach dell'amore, malgrado non riuscirà a evitarlo del tutto.

Ceylan, per ricambiare l'invito di Max alla festa, deciderà di cucinare per il fitness trainer. Mentre sarà alle prese con fornelli e padelle, però, Shirin ascolterà una strana chiamata tra Vanessa e Richter dove si parlerà di "scommessa difficile".

Cornelius installa uno spyware nel computer di Erik

Le trame tedesche di Tempesta d'amore per gli episodi da lunedì 25 a domenica 31 ottobre svelano che Maja, nel tentativo di non mettere nuovamente in discussione il rapporto sentimentale con Florian, inviterà il padre Cornelius a non spiare Erik in cerca di prove, bensì di controllare ancora una volta i file della polizia.

Il marito di Selina, però, non resisterà alla viscerale voglia di smascherare Erik, perciò metterà le mani sul laptop di Vogt e installerà uno spyware sullo stesso.

Rosalie, successivamente, nutrirà il sospetto che Christoph sia l'artefice del ricatto anonimo, quindi la donna deciderà di ordire un piano: ricostruire la discussione con Michael e diffondere il video sul web.

Shirin, al contempo, scoprirà che Max "scommetteva" di sedurla, così Ceylan deciderà di vendicarsi col ragazzo invitandolo per una falsa cena romantica assieme.

Il piano messo in atto da Rosalie, invece, non sortirà l'effetto sperato, quindi Engel opterà per ritirare la propria candidatura politica ma Ariane non sarà affatto d'accordo.

La dark lady, a tal proposito, riuscirà a convincere Rosalie a parlare col medico e di rendere, come conseguenza, pubblico il ricatto tramite il video creato ad hoc.

Christoph, infine, cadrà dalle nuvole quando Selina lo affronterà con sospetto dopo l'apparizione di Engel.