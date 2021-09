Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane sosterrà Rosalie nella lotta politica contro Christoph per divenire il nuovo consigliere regionale. Engel non dedicherà abbastanza attenzioni a Michael, così deciderà di abbandonare la propria candidatura, ma la dark lady non sarà affatto d'accordo con tale decisione. Kalenberg, infine, si provocherà di proposito uno shock anafilattico e ricatterà Rosalie di denunciare Michael se la donna proseguirà nell'idea di rinunciare alla politica.

Ariane sosterrà Rosalie nella lotta politica contro Christoph per divenire il nuovo consigliere regionale

I prossimi episodi bavaresi di Sturm der Liebe riportano che la lotta politica tra Rosalie e Christoph, candidati entrambi alla carica di consigliere regionale, entrerà nel vivo.

Se da una parte per Saalfeld parrà inizialmente soltanto una formalità ottenere tale carica istituzionale, dal subentro di Engel le cose cambieranno.

Rosalie, difatti, potrà contare sul sostegno di Ariane, intenzionata più che mai a far crollare ogni possibilità di successo politico per il padre di Tim.

Rosalie vorrà ritirare la propria candidatura ma Ariane non sarà d'accordo

Le prossime puntate tedesche della soap opera anticipano che l'enorme quantità di tempo speso da Rosalie per la politica la indurrà, come spiacevole conseguenza, a sottrarre attenzioni sia a Michael sia agli amici.

Engel, dopo aver riconquistato a fatica l'ex fidanzato, non potrà permettere che questa nuova avventura istituzionale comprometta la relazione sentimentale con il medico. A tal proposito, la donna deciderà di ritirare la propria candidatura politica ma Ariane non sarà affatto d'accordo.

Ariane si procurerà di proposito uno shock anafilattico e ricatterà Rosalie

Le anticipazioni bavaresi di Tempesta d'amore rivelano che Ariane ordirà l'ennesimo sordido intrigo per far sì che Rosalie non abbandoni la corsa alla carica di consigliere regionale.

La dark lady, disposta a tutto per riuscire nel proprio intento, si recherà nel laboratorio di Michael e si farà prescrivere dal medico dei farmaci.

Fatto ciò, Kalenberg deciderà, con il supporto di tali farmaci, di procurarsi di proposito uno shock anafilattico.

Ariane, quindi, ricatterà Rosalie dicendole che se quest’ultima non confermerà la sua candidatura, denuncerà Michael di negligenza professionale.

Peccato, però, che la reazione delle medicine prese dalla dark lady sarà decisamente più violenta rispetto alle aspettative portandola a un passo dalla morte.