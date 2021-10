Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 4 all'8 ottobre, Christoph prenderà una decisione molto importante e chiederà a Selina von Thalheim (Katja Rosin) di sposarlo, ma la donna non reagirà come sperato dall'uomo. Nel frattempo Vanessa cercherà di sedurre Max (Stefan Hartmann) e lo bacerà, ma sarà rifiutata dall'uomo. Richter, in realtà, avrà in mente un'altra donna, Shirin e ben presto scoprirà di essere innamorato di lei.

Tempesta d'amore: Christoph chiede a Selina di diventare sua moglie

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Christoph chiederà a Selina di diventare sua moglie, ma la donna non sarà ancora pronta ad affrontare un passo tanto importante e dirà all'uomo di aver bisogno di tempo.

Nel frattempo Shirin organizzerà una festa nell'appartamento dove vive con Florian e Max e inviterà quest'ultimo a partecipare. L'uomo, però, sarà già impegnato per una cena con Vanessa, a casa dei Sonnbichler, ma dirà alla donna di liberarsi presto. Dopo la cena, Vanessa bacerà Max, ma l'uomo la scanserà, sarà così che i due decideranno di rimanere buoni amici. Poi Max tornerà a casa, ma la festa sarà finita e gli invitati saranno già andati via.

Max e Shirin si baciano

Max e Shirin resteranno soli e trascorreranno del tempo assai piacevole: i due balleranno insieme e faranno un brindisi, poi finiranno per baciarsi. André sarà rimosso da Leentje dal suo incarico di allenatore per la frusta d'oro, l'uomo sarà assai angosciato per il gesto della donna, così deciderà di allontanarsi da lei e di prendersi una pausa di riflessione.

In seguito André deciderà di partire per l'Italia insieme a Michael e consegnerà a Rosalie un messaggio per Leentje, nel quale avviserà la donna della sua partenza improvvisa.

Nel frattempo Maja sognerà di fare pace con Florian, mentre Erik cercherà di convincere Werner e Robert ad accettare il progetto dell'hotel termale. L'affare, però, rischierà di andare a monte, se Christoph non deciderà di dare il suo appoggio, poiché i fondi potrebbero non essere sufficienti.

Max si innamora di Shirin

Cornelia penserà ad un piano per incastrare definitivamente Erik, mentre Christoph cercherà di dimostrare che l'uomo ha una relazione con Ariane e farà spiare la donna da Schulz.

Intanto Hildegard si preparerà alla gara di cucina, ma sarà colta dall'ansia da prestazione e avrà paura che il suo arrosto di maiale sia un piatto troppo modesto, per un simile concorso. Rosalie aiuterà Alfons ad acquistare un bel vestito tradizionale a Hildegard e in cambio chiederà all'uomo di posare per uno scatto.

Nel contempo Max farà cadere Shirin e cercherà subito di farsi perdonare: l'uomo avrà causato l'incidente inconsapevolmente e sarà assai dispiaciuto, per la donna della quale scoprirà di essere innamorato.

Più tardi Christoph mostrerà a Werner e a Robert il video che ha fatto fare ad Ariane e Erik di nascosto, ma lo stesso mostrerà che i due non hanno una relazione. Sarà così che Christoph deciderà che i Saalfeld potranno firmare il contratto con la Allberg, già il giorno dopo.