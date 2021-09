Le previsioni zodiacali di mercoledì 29 settembre 2021 porta all'attenzione di noi tutti notizie confortanti in merito al prossimo giro di boa settimanale. L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni ha quest'oggi in serbo splendide notizie, soprattutto per gli amici appartenenti al segno dei Pesci. Altresì, nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi saranno certamente anche gli amici appartenenti a Bilancia e Scorpione, nel frangente valutati a cinque stelle. Invece ad avere poche chance di successo nel corso del periodo in oggetto, purtroppo, sia il Sagittario che il Capricorno.

Ai predetti simboli astrali gli astri hanno messo in conto una giornata probabilmente abbastanza difficile da tenere sotto controllo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 29 settembre

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia un giorno davvero super-fortunato, in primis in campo affettivo e poi anche nella parte riguardante professione e attività. In amore, sarete più decisi nel realizzare i vostri sogni e questo senz'altro vi porterà nella giusta direzione. Non esitate a parlare delle vostre speranze, parlando a voi attualmente in coppia, perché riuscirete a farvi capire meglio dal vostro partner.

In generale comunque un ottimo periodo: saprete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. Single, vi credete irresistibili e affascinanti, si o no? Se la risposta è affermativa allora preparatevi ad organizzare un'uscita con gli amici. Magari, se sarete fortunati di certo potreste mettere a segno un bellissimo incontro.

Nel lavoro, intanto, vi metterete alla prova in una questione complicata: considerate i problemi del momento sotto diversi punti di vista.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì vedono questa parte della settimana, giunta al giro di boa, come davvero ottima per tanti di voi del segno. Per i sentimenti, i favorevoli movimenti dei pianeti regaleranno un'atmosfera positiva soprattutto nei rapporti interpersonali e nelle amicizie.

In amore, quasi certamente, potete dare già per scontato che tutto vada come previsto. Preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero?). Single, vi sentirete pieni di energie e tanto vogliosi di fare: gli incontri prometteranno bene sin da subito, aprite il vostro cuore e lasciate spazio all'amore, perché certamente non ve ne pentirete. nel lavoro intanto, tenete pure la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Da ora finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potrete raggiungere grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Sagittario: ★★.

Si preannuncia un mercoledì dal profilo molto basso, valutato con le due stelle del "ko". Sentimentalmente parlando, non troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno. L'oroscopo del 29 settembre al Sagittario, parlando d'amore, invoglia a superare indenni in periodo. Colpa di una leggera stanchezza in grado di prendere il sopravvento. In pratica la possibilità di complicare una situazione già poco felice sarà abbastanza realistica. La presa di coscienza degli errori commessi in passato vi consentirà però di procedere in modo discreto. Per i single, l'invito è quello di concedersi una vacanza. Partite per lidi lontani, soprattutto alla ricerca dell'amore, di certo vi aiuterà a riflettere sui vostri errori passati.

Non accanitevi troppo per ottenere ciò che volete, cercate solo di tenere sotto controllo lo stress. Nel lavoro, giornata nera dove si presenteranno dei problemi imprevisti, il vostro umore sarà pessimo e vedrete tutto grigio, senza via di fuga. Tranquilli, molto presto la situazione generale potrebbe cambiare in meglio.

Oroscopo e stelle del giorno 29 settembre

Capricorno: ★★★. La giornata del 29 di questo mese si appresta a portare qualche problema in più da risolvere nel corso del periodo. Si profilano alcuni momenti anche piuttosto stressanti a cui dover porre rimedio. In merito agli affetti, perderete un poco di entusiasmo soprattutto in ambito di coppia a causa di una stanchezza recidiva.

Diciamo che potrebbero venir meno energie importanti, forse per via di tensioni accumulate negli ultimi giorni: tranquilli, passerà in fretta. In alcuni casi, una persona (che ben conoscete!) potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze “stravaganti” di quest'ultima. Single, molti di voi sono a caccia di approvazione in ambito affettivo, per questo la speranza è quella di avere un minimo di riconoscenza dalle persone a cui si tiene di più. A fronte di ciò il consiglio è quello di attendere tempi più consoni, quando il vostro cielo sarà positivo. Nel lavoro ricordate che la pazienza porta a risultati migliori, l'importante è non demordere.

Dunque, sforzatevi di mantenere i nervi saldi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indica l'arrivo di un mercoledì 29 settembre abbastanza sostenibile, ovviamente da non prendere alla leggera. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà passabile soprattutto per le cose inerenti agli affetti e le amicizie. In campo sentimentale, la giornata godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: Venere sarà la vostra migliore amica. Single, amori che vanno, amori che vengono e amori che (a volte) ritornano!

Chi è sul punto di iniziare una nuova storia sentimentale potrebbe avere qualche insicurezza all'inizio ma poi saprà apprezzarne i frutti nel tempo. Vi attende una fase sicuramente molto più piacevole e spensierata delle precedenti. Nel lavoro, con la buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento avete ottime probabilità di sfondare.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 29 settembre predice questa parte della settimana davvero in grande stile. Le stelle andranno a braccetto con il vostro segno, ovviamente ben disposte a regalare momenti altamente positivi. In amore gli astri annunciano abbastanza fortuna da riempire il vostro cuore di felicità. Se saprete vendere bene i vostri punti di vista, risultando naturali e convincenti nel parlare, riuscirete a sfruttare al massimo questo magnifico momento.

Godetevela adesso o mai più! Per coloro ancora single: sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portare ad un incontro o forse anche rivelare nuovi desideri verso una determinata persona. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi nelle previsioni del giorno, il consiglio è quello di lasciarsi andare alla "legge del cuore". Il lavoro andrà super-bene! Cercate solo di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

Classifica oroscopo del 29 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Ebbene, ad avere i favori della buona Astrologia, a questo giro, sicuramente gli amici nativi dei Pesci, meritatamente assegnatari della prima posizione in classifica. Nulla da ridire nemmeno per altri quattro simboli astrali, anch'essi posizionati nella parte alta della scaletta. Andiamo subito a scoprirli insieme a tutti gli altri iniziando ad analizzare il prospetto preposto a tale scopo, come da prassi relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 29 settembre: