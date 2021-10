Esplode il caos nello studio di Uomini e donne. Durante la puntata trasmessa questo pomeriggio, 5 ottobre, su Canale 5, si è riacceso lo scontro al vetriolo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti e, questo pomeriggio, Tina ha perso letteralmente le staffe nei confronti della dama torinese. Prima si è cimentata in una sua imitazione, poi l'ha tacciata di essere la "vergogna" dello studio.

Duro scontro a Uomini e donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Nel dettaglio, lo scontro tra Tina e Gemma si è riacceso nel momento in cui è venuto fuori che la dama torinese, in passato, ha avuto modo di uscire con il cavaliere Biagio e che tra i due ci sarebbe stato anche un bacio.

Dettaglio che non è passato inosservato, dato che mai prima d'ora la dama del trono over lo aveva confessato apertamente nello studio di Uomini e donne. Immediata la reazione di Tina, che non ha perso occasione per sparare a zero contro la sua "nemica" giurata, accusandola di essere una donna falsa.

'Sei la vergogna di questo studio', sbotta Tina contro la nemica Gemma

"Bugiarda, sei la vergogna di questo studio", ha sbottato duramente Tina nei confronti di Gemma mentre quest'ultima provava a difendersi dal duro attacco che le è stato fatto. Tina, però, non si è placata e poco dopo è tornata a infierire nei confronti della dama torinese, cimentandosi nella sua imitazione, in seguito all'operazione al seno.

Cipollari l'ha presa in giro, sottolineando il fatto che dopo l'intervento chirurgico per rifarsi il decolleté, Gemma camminerebbe appesantita dal peso del nuovo seno. "Gemma Galgani, la mummia rifatta", ha esclamato Tina nel momento in cui imitava la sua nemica, tra le risate del pubblico e dei presenti in studio. La reazione della dama torinese, però, non è stata delle migliori.

Gemma Galgani sbotta dopo gli attacchi e l'imitazione di Tina Cipollari

Gemma, quasi con la voce rotta dalle lacrime, ha ricordato a Tina che il suo compito a Uomini e donne è quello di giudicare ed esprimere delle opinioni su quello che accade, ma senza insultare i protagonisti.

Insomma lo scontro tra le due protagoniste del programma di Maria De Filippi è tornato a intensificarsi e, sui social, i fan della trasmissione si sono divisi tra chi si è schierato dalla parte di Tina, sostenendo che Gemma abbia stufato, e chi ritiene che l'opinionista stia un po' esagerando.

Riusciranno a trovare un punto di incontro nelle prossime puntate del programma pomeridiano di Canale 5 oppure questa diatriba andrà avanti per tutto l'anno? Lo scopriremo nel corso dei mesi a seguire.