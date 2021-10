Prosegue l'appuntamento settimanale con gli episodi di Una vita (Acacias 38), la famosa soap opera spagnola con protagonisti David Venancio Muro, Clara Garrido e Marc Parejo. Sono tante le sorprese e i colpi di scena che caratterizzano le puntate che andranno in onda la seconda settimana di ottobre, vale a dire da lunedì 11 a venerdì 15. Le trame mettono in evidenza in modo particolare la brusca lite fra Camino e Ildefonso, il bacio che si scambieranno Felicia e Marcos, la dichiarazione d'amore di Genoveva a Felipe e il licenziamento della domestica Alonso.

Trame Una vita: Camino e Ildefonso litigano bruscamente

A seguito della rivelazione segreta di Anabel durante il festino, Ildefonso si scontra bruscamente con Camino e si rinchiude nella sua abitazione per la vergogna. Bacigalupe propone a Felicia di rimanere a dormire da lui: il suo intento è quello di aiutare la donna a recuperare le forze. Intanto, Camino riceve le scuse di Anabel, ma la giovane non riesce a perdonare né lei, né tantomeno la madre. Marcos Bacigalupe sta vicino a Felicia, la quale si sente responsabile per il matrimonio sfortunato della figlia; tra i due c'è un'intesa talmente forte che finiscono per scambiarsi un bacio. Velasco rivela a Genoveva che la domestica Alonso sta tramando alle sue spalle, ragion per cui Laura viene licenziata.

Trame Una vita: la famiglia Palacios litiga per politica

Mentre i Palacios continuano a litigare per questioni di politica, a Bellita viene un’idea geniale, grazie alla quale riesce a rendere il suo brano più originale e moderno. Dal momento che Felipe continua a credere che Salmerón de Álvarez-Hermoso abbia ucciso Marcia, l'uomo dice a Ramon e a Liberto di voler raggiungere Santiago a Cuba al fine di costringerlo a confessare tutta la verità.

Camino rassicura Ildefonso, dicendogli che non ha alcuna intenzione di abbandonarlo. Improvvisamente a casa dei due ragazzi si presenta il nonno di Cortes, il quale prende a schiaffi il nipote. Ramon fa una confidenza a Liberto: l'uomo è in ansia per i rapporti familiari che stanno divenendo sempre più tesi a causa della politica.

Trame Una vita: Genoveva dice a Felipe di essere ancora attratta da lui

Genoveva vuole che Felipe non raggiunga Santiago a Cuba per obbligarlo a fare da testimone all'appello e gli rivela di amarlo ancora. Assistendo alla scena, Velasco, preso dalla gelosia rimprovera la dark lady per essersi umiliata e chiede a Laura di uccidere Felipe. Durante una discussione, Ildefonso viene minacciato da Los Pontones. Intanto, Servante e Fabiana fanno dei regali ad Alodia e Casilda: si tratta di un braciere e di un dolce delizioso; grazie a ciò, i due riescono a ottenere il perdono delle cameriere.

La soap Una vita va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10. Le puntate della soap opera possono essere riviste in streaming oppure on demand su Mediaset Play.