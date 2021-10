Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: dopo le voci di gossip che si erano diffuse sui due negli ultimi giorni, sono stati proprio i diretti interessati a confermare le indiscrezioni.

Durante la registrazione della sesta puntata del pomeridiano di Amici 21, il professore di ballo e dal professionista della scuola più famosa d'Italia si sono dati un bacio, dopo essere stati simpaticamente sollecitati dai comici Pio e Amedeo, che sono stati ospiti. I due sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti.

Pio e Amedeo pungolano Francesca e Raimondo

Qualche giorno fa, il settimanale Chi aveva dato per certa la riappacificazione tra Raimondo e Francesca, annunciando che dopo la crisi marito e moglie erano tornati a vivere sotto lo stesso tetto, con la loro piccola Jasmine. Le voci di Gossip si sono tramutate in certezze ieri, mercoledì 20 ottobre, durante la registrazione della sesta puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 24 ottobre. Secondo le anticipazioni che diffuse in rete, marito e moglie hanno reso pubblica la ritrovata unità dandosi un bacio a favore di telecamera.

A innescare lo scambio di affettuosità sarebbero stati Pio e Amedeo. I due comici sono stati ospiti della puntata e avrebbero, con il loro modo dissacrante, iniziato a stuzzicare il professore di ballo per sapere cosa stesse succedendo con Francesca, visto che negli ultimi giorni entrambi sono stati al centro del gossip.

I due avrebbero chiesto a Maria De Filippi di far entrare in studio anche Tocca per conoscere anche il suo pensiero al riguardo. La conduttrice, stando al gioco, ha fatto chiamare la danzatrice.

A questo punto, per eliminare ogni dubbio circa la riappacificazione, marito e moglie si sono dati un bacio.

Crisi superata per i due coniugi

Francesca e Raimondo, quindi, hanno deciso di dare una nuova possibilità al loro matrimonio e di ricreare una famiglia unita per la loro Jasmine.

Secondo diversi rumors, la crisi fra i due era nata da un avvicinamento di Tocca a Valentin, un ex ballerino della scuola di Amici, ma Raimondo ai tempi si era affrettato a smentire un possibile tradimento, aggiungendo che con la moglie le cose andavano male già da prima dell'arrivo del ballerino.

In ogni caso, la storia tra Francesca e Valentin sarebbe durata molto poco e adesso il bacio tra Raimondo e sua moglie spazza via ogni dubbio circa il fatto che il passato è stato archiviato.

L'addio di Raimondo a Ballando con le stelle era stato legato, secondo alcuni giornali di gossip, anche alla volontà del ballerino di avvicinarsi a Francesca, che da anni fa parte del corpo di ballo del talent di Mediaset. Non è chiaro se il riavvicinamento tra i due coniugi sia stato precedente o antecedente all'arrivo di Todaro ad Amici.

Nella stessa registrazione anche gli alunni Albe e Serena si sono scambiati affettuosità.