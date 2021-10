Il Grande Fratello Vip è partito da poche settimane ma il pubblico ha avuto già occasione di visionare bene i vip e farsi una propria idea sui preferiti. Uno dei favoriti della casa è certamente Manuel Bortuzzo, il 22enne nuotatore, che ha da subito stupito il pubblico da casa, non solo per la sua bellissima e commovente storia, ma anche per la sua forza e tenacia. Tuttavia pare che Manuel nelle ultime ore sia stato poco bene e a seguito di una febbre alta e di spossatezza, ha chiesto al gruppo di voler stare solo.

GF Vip, Manuel sta male, intervengono i medici

Manuel Bortuzzo continua il suo percorso come concorrente del Grande Fratello Vip, certamente uno dei volti forti di questa edizione. Nelle ultime ore il ragazzo però non si è sentito molto bene, ha avuto una forte febbre, forse dovuta ad una cistite e anche momenti di spossatezza. Al ragazzo è stata offerta dalla produzione una camera secondaria, che può usare da solo quando ne sente il bisogno, per motivi di salute. Bortuzzo, visitato poi dai medici, pare non abbia intenzione di uscire dalla camera, ma fortunatamente la febbre è scesa e lui sembra stia leggermente migliorando. Preoccupata della sua salute è stata anche Lulù, la quale più volte si è recata nella sua stanza per capire in che condizioni versava; tra i due è nata una bella intesa e più volte la principessa ha dimostrato interesse e voglia di costruire una relazione insieme al nuotatore.

Grande Fratello, le sorelle Selassiè contro Silvestri

Lucrezia sta facendo un intenso percorso all'interno della casa, complice anche il rapporto che sta costruendo con Manuel e non ha mai nascosto di provare forte gelosia per le altre donne presenti nel reality. Davide Silvestri invece non si è ancora integrato con gli altri concorrenti, tanto da essere mandato anche in nomination.

Durante una conversazione in giardino, Davide avrebbe detto a Manuel di baciare Sophie, fonte di gelosia di Lulù dall'inizio del percorso. Quando la sorella Selassiè ha udito queste parole ha sbottato e ha detto che spera tanto che durante la diretta di lunedì possa rimanere Amedeo e uscire Davide. Ovviamente si è mostrata molto furiosa, complice anche il fatto che Davide ha sempre detto di non essere integrato nelle dinamiche del reality perché lui vuole fare un percorso divertente e senza maschere, tanto che, dopo le frasi poco belle di Soleil, che ha detto ad Ainett e Samy di smetterla di urlare come scimmie, frase che ha scioccato molti membri della casa, è stato l'unico ad andare anche lì controcorrente e dire a Lucrezia di smetterla di comportasi come un branco, perché questo atteggiamento risulta molto fastidioso.