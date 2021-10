Tra le protagoniste di Uomini e donne che continuano a tenere banco, figura la dama Gemma Galgani. Presente ormai da un decennio nello studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi, continua ad essere alla ricerca imperterrita del suo principe azzurro. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, legati in primis alla sua frequentazione con Costabile, il nuovo cavaliere che sembrava averla conquistata.

Eppure, nell'ultima registrazione, Gemma è stata messa alle strette dal cavaliere che ha "smascherato" la dama e quelle che sarebbero le sue intenzioni.

Gemma e Costabile in crisi: anticipazioni U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne, rivelano che Gemma e Costabile hanno scelto di viversi e di conoscersi meglio al di fuori dello studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi.

Tra i due sembrava che ci fosse stato un vero e proprio colpo di fulmine, dato che Gemma aveva raccontato con grande felicità il bacio che c'era stato con il cavaliere.

Tutto lasciava sperare in un lieto fine, al punto che i fan di Uomini e donne, avevano sperato anche in un possibile addio della dama torinese proprio con il suo nuovo pretendente.

Alla fine, però, le cose non sono andate proprio in questo modo. Gemma, infatti, ha cominciato a lamentarsi anche di Costabile, ritenendo che non le darebbe le giuste attenzioni che lei desidera.

La verità di Costabile su Gemma

Gemma, in studio, ha ammesso di essere "delusa" perché il cavaliere non si farebbe sentire con i messaggini del buongiorno e della buonanotte, ribadendo che questi per lei sono dei gesti importanti.

La reazione di Costabile, però, non si è fatta attendere. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste per questo 2021 su Canale 5, rivelano che il cavaliere ha smascherato la dama torinese, rivelando che in queste uscite che hanno fatto insieme, le ha proposto di andare via dalla trasmissione e di fare dei viaggi insieme.

Costabile ha svelato di aver proposto a Gemma di fare un viaggio a Sharm e di fronte al suo rifiuto le ha poi proposto di partire per un po' di tempo in Puglia. Insomma il cavaliere voleva stare da solo con Gemma, senza avere le telecamere addosso.

Costabile smaschera Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Di fronte ai suoi continui no, Costabile ha maturato una amara verità che ha scelto di svelare nello studio di Uomini e donne.

Secondo il cavaliere, Gemma sarebbe interessata alla visibilità mediatica che le regala il programma, motivo per il quale non vorrebbe lasciare mai lo studio.

Insomma Costabile si è trovato d'accordo con le parole di Tina Cipollari, la quale da tempo sostiene che Gemma non sia interessata all'amore ma alle telecamere ed ha scelto così di chiudere la loro relazione.