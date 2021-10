Nella serata di mercoledì 20 ottobre, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ritrovati a parlare distanti dagli altri concorrenti del GFVip. I due "vipponi" si sono ritrovati a confrontarsi sull'avvicinamento di Miriana Trevisan e Nicola Pisu ed entrambi si sono ritrovati d'accordo sul fatto che se uno dei due non provi interesse debba chiudere la porta. A quel punto, il 22enne di Treviso ha fatto capire alla coinquilina di non avere chiuso del tutto la "sua" porta.

Manuel e Lulù commentano le ultime dinamiche

Nei giorni scorsi, Manuel Bortuzzo aveva invitato Lulù Selassié a stargli lontano.

In particolare, il ragazzo ha cercato di far capire alla coinquilina che non desiderava le sue attenzione così come non amava essere toccato. Sulla vicenda era intervenuto anche Signorini che, a sua volta aveva chiesto alla ragazza di lasciare vivere libero Bortuzzo di vivere l'esperienza al GFVip.

Dopo giorni di distacco, i due "vipponi" si sono ritrovati a parlare in giardino delle ultime dinamiche avvenute al Reality Show. Nel dettaglio, la 23enne si è soffermata sulla situazione di Nicola e Miriana. Lulù ha spiegato di avere molto apprezzato un consiglio arrivato dallo studio: "Qualcuno ha detto se ti piace bene, altrimenti chiudi". A detta della gieffina, la risposta di Trevisan è stata da applausi: "Lei ha detto perchè sbattere le porte in faccia a Nicola?"

Bortuzzo spiazza la Principessa

Dopo avere ascoltato il punto di vista di Lulù, anche Manuel si è detto d'accordo.

Il nuotatore ha spiegato che una porta aperta non significa andare a segno, ma semplicemente dare una possibilità. A quel punto il 22enne ha chiosato: "Le porte aperte certo che ci sono..."

La 23enne è apparsa piuttosto spiazzata per le affermazioni del coinquilino, tanto che ha chiesto a Bortuzzo di chi stesse parlando.

Senza peli sulla lingua, il "vippone" ha replicato: "Tra me e te..." In un secondo momento Manuel ha fatto chiarezza sul suo discorso, spiegando che una "porta aperta" significa che un giorno le cose tra due persone potranno andare oppure no. Infine, lo sportivo è stato chiaro: "Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave..." Insomma, il 22enne è sembrato tornare sui suoi passi, dopo avere allontanato la Principessa d'Etiopia.

La Principessa voleva abbandonare il GFVip

Al termine dell'11^ puntata del GFVip, Lulù Selassié era stata protagonista di uno sfogo con Gianmaria Antinolfi. La ragazza aveva espresso la volontà di lasciare il reality show, a causa delle situazione sorta con Manuel Bortuzzo. Scendendo nel dettaglio, la 23enne aveva confidato di sentire molto la mancanza del coinquilino. Inoltre, Lulù aveva riferito di non riuscire a fingere e nascondere i suoi sentimenti. A tale proposito, la giovane aveva fatto una richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip, ovvero quella di non mandare più in onda clip riguardanti la "conoscenza" con Manuel.

In seguito alle parole di Bortuzzo, tra i due "vipponi" potrebbe esserci un nuovo inizio.