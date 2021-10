Lulù non ci sta ad essere rifiutata da Manuel, perciò il 20 ottobre ha cercato ed ottenuto un ennesimo confronto con lui. I fan del GF Vip, dunque, hanno assistito ad una lunga chiacchierata tra i due "ex", la prima pacifica dopo giorni di gelo. Di fronte ad una sempre più innamorata principessina, però, ieri Bortuzzo si è lasciato andare ad una frase che lei potrebbe mal interpretare: il nuotatore ha detto che tra loro le porte restano aperte, ma solo quando entrambi saranno fuori dalla casa.

Il discorso di Bortuzzo spiazza al GF Vip

Visto che Manuel è stato uno dei pochi a non averla consolata dopo la puntata del GF Vip in cui ha parlato del suo doloroso passato, Lulù ha deciso di affrontarlo per capire le ragioni della sua freddezza.

La sera del 20 ottobre, infatti, i due hanno avuto una lunga conversazione, partita dai problemi adolescenziali di lei e arrivata al legame che è nato tra loro tra le mura di Cinecittà.

Ancora una volta, dunque, la principessina etiope ha ammesso di provare forti sentimenti per Bortuzzo, di sentire sempre l'esigenza di stargli vicino, di abbracciarlo e di baciarlo, affettuosità che lui le ha nuovamente negato in quanto sta attraversando un periodo in cui preferisce pensare a sé stesso e alla sua salute, priorità assoluta nella sua vita.

Visto che il 22enne ha ribadito per l'ennesima volta che non intende avere una storia d'amore davanti alle telecamere, Lucrezia ha cercato di ammorbidirlo portando in esempio il bel rapporto che stanno costruendo altri due compagni di reality.

La risposta che confonde il pubblico del GF Vip

Lulù ha ricordato a Manuel una risposta che Miriana ha dato ad Alfonso sul legame con Nicola: "Perché devo chiudere e sbattergli le porte in faccia?".

La ragazza ha provato a fare leva sull'empatia di Bortuzzo, che stavolta è apparso molto più sereno nell'affrontare questo discorso con la coinquilina che solo fino a pochi giorni fa aveva respinto in malo modo.

"Devi capire che quando qualcuno lascia una porta aperta, non vuol dire che lui andrà a segno. Porta aperta significa che lui potrà oppure no. In questo senso le porte aperte ci sono", ha detto Manuel davanti ad un'estasiata Lucrezia.

Quando la concorrente del GF Vip gli ha chiesto a chi si riferiva quando ha parlato di porte aperte, il nuotatore ha risposto: "Tra me e te.

Un giorno le cose potranno andare oppure no".

"Io le porte le chiudo solo se succede qualcosa di grave", ha concluso il 22enne prima di ricambiare un abbraccio che Hailé Selassié gli ha chiesto.

I pareri dei telespettatori del GF Vip

Quando Manuel ha parlato di porte aperte a Lulù, si riferiva sicuramente al rapporto che potrebbero coltivare fuori dalla casa del GF Vip: il ragazzo, infatti, anche ieri sera ha ribadito la sua intenzione di fare un percorso da solo nel reality, poi nella vita quotidiana potrebbe anche decidere di conoscere meglio la principessina.

I fan del format, però, sono rimasti spiazzati da una parte del discorso di Bortuzzo, soprattutto dopo averlo visto trattare con freddezza Hailé Selassié.

"Bravo, continua pure ad illuderla. Poi non dite che è lei che si fa i castelli", "Sento odore di strategia", questi sono solo due dei commenti che sono apparsi su Twitter dopo che il nuotatore ha dialogato con Lucrezia sul loro futuro.

Alcuni sostenitori dello sportivo, però, ci hanno tenuto a sottolineare che il discorso che ha fatto, altro non era che un'apertura ad una conoscenza amichevole lontano dalle telecamere, tant'è che più volte ha detto di essere in ottimi rapporti con tutte le sue ex.

"Lui intende dire che non chiude le porte ad una persona che non odia", hanno chiarito gli spettatori del reality che non credono ad un riavvicinamento tra i due dopo la rottura di qualche settimana fa.