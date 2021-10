Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre, si tornerà a parlare della crisi sentimentale tra Filippo e Serena. Nonostante, negli ultimi episodi, ci sia stato un confortante riavvicinamento tra i due pare proprio che per la coppia non possa esserci ancora pace. L'idillio, ricreatosi, è stato infatti spezzato dal ritorno a Napoli di Viviana. Sartori ha deciso di incontrare la ragazza per un discorso molto serio sul suo riavvicinamento con la moglie, tuttavia qualcosa non andrà come previsto. La reazione della ragazza infatti sarà totalmente diversa da come lui si sarebbe aspettato e finirà per riaccendere il suo interesse verso di lei.

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: ​​​​Filippo si riavvicina alla sua famiglia

Non ci sono buone notizie per tutti i sostenitori di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena. Sembrava che quest'ultima fosse riuscita nel suo intento di risvegliare i sentimenti di suo marito, ma le cose non andranno esattamente così. Sartori rimarrà, infatti, fortemente colpito dal discorso che Viviana gli farà dopo avere compreso il suo riavvicinamento alla sua famiglia. Non viene chiarito cosa dirà la donna, ma le sue parole ammalieranno profondamente Filippo. Probabile che Viviana non dica nulla per legare nuovamente l'uomo a sé ma che, proprio, questa sua apertura mentale lo mandi in confusione, riaccendendo il suo interesse.

Trame 11-15 ottobre: ​​Viviana fa la sua mossa

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Viviana (Angela Bertamono) farà una mossa in grado di mettere fortemente in crisi Serena. Purtroppo le anticipazioni non rivelano di cosa si tratti, ma sottolineano che la povera Cirillo ne uscirà devastata. La donna credeva che, seguendo i consigli di Marina, fosse riuscita a ritrovare suo marito, ma purtroppo dovrà fare i conti con la dura realtà.

Inoltre lo stress, causato dagli ultimi sviluppi, la porterà ad agire in modo molto avventato.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 ottobre: ​​​​la furia di Serena

Nelle prossime puntate di Upas, Serena (Miriam Candurro) incontrerà nuovamente Viviana. Purtroppo non viene chiarito cosa si diranno le due donne, ma sta di fatto che Cirillo ne uscirà profondamente scossa.

La donna, in seguito, deciderà di sfogare tutta la sua frustrazione contro il marito piuttosto che contro la rivale. Nel frattempo Filippo, all'ignaro di tutto, dovrà affrontare la rabbia della moglie. Le anticipazioni non aggiungono altro, risulta difficile capire come reagirà Sartori. L'uomo comprenderà l'amaro sfogo della donna o questo attacco lo allontanerà definitivamente dalla sua famiglia?