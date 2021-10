Nelle ultime puntate di Uomini e donne, Isabella Ricci ha avuto discussioni con alcuni protagonisti della trasmissione. In particolar modo, Gemma e Biagio si sono scagliati contro la dama romana e, anche Armando Incarnato ha nutrito sospetti su Isabella, per via di come utilizzerebbe il suo profilo social. Nel corso di una recente intervista, rilasciata per il magazine della trasmissione, Ricci ha affermato che, a detta sua, Galgani e Di Maro si sarebbero messi d'accordo fuori dal dating show. Inoltre, l'imprenditrice ha dichiarato che Incarnato starebbe dalla parete della dama torinese per visibilità, perché Gemma è il personaggio di punta del programma.

Uomini e Donne: Isabella pensa che Gemma e Biagio siano d'accordo

Isabella ha pensato che ci sia un complotto architettato alle sue spalle, da parte di alcuni protagonisti di Uomini e Donne. In particolar modo, Ricci ha parlato della dama torinese e di Biagio, ipotizzando che la coppia abbia preso un accordo lontano dalle telecamere. A tal proposito, infatti, la single romana ha dichiarato: ''Ho la sensazione che Gemma e Biagio si siano messi d'accordo fuori dalla trasmissione; tra l'altro mi è sembrato molto strano che Gemma non si ricordasse i baci dati a Biagio e raccontati in più occasioni a ottobre dello scorso anno, quando si frequentavano''.

Uomini e Donne, Armando difenderebbe Gemma per visibilità: le parole di Isabella

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne trasmesse in tv, Isabella ha subito alcuni attacchi da parte di Armando. Inoltre, Incarnato ha preso le difese di Gemma in più occasioni. Riguardo alla posizione dell'attore campano, l'imprenditrice ha affermato: ''Credo che lui si schieri in difesa di Gemma per una questione di visibilità, social e non.

Armando ha cominciato ad avercela con me alla fine della scorsa edizione del programma, quando ha iniziato a difendere Gemma a spada tratta, dicendo che sono io una donna che pensa troppo prima di parlare''.

Uomini e Donne: l'opinione di Isabella sugli attacchi subiti in studio

Isabella Ricci ha vissuto giornate pesanti a Uomini e Donne a causa delle polemiche sul suo conto e degli attacchi subiti in studio.

In merito a quanto le è accaduto, la dama romana ha affermato di avere vissuto serenamente la situazione, rivelando: ''Ciò che accade in studio altro non è che uno spaccato del mondo, di cose che possono accadere anche fuori e quindi non mi toccano particolarmente. Sono una donna allenata dalla vita''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se fra Isabella, Gemma e Biagio e Armando torni il sereno o se Ricci sarà attaccata nuovamente.