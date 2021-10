A poche ore dalla messa in onda della puntata di U&D in cui è stato cacciato, Joele Milan ha preso parola sui social network per difendersi. Il ragazzo si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose, soprattutto perché un suo comportamento ingenuo è stato mal interpretato dalla maggior parte dei presenti. L'ex tronista ha smentito di essere ancora in contato con Ilaria e ha fatto sapere di aver rifiutato una seconda possibilità fattagli dalla redazione.

Lo sfogo di Joele dopo l'addio a U&D

Venerdì 15 ottobre è andata in onda la puntata di U&D quasi interamente dedicata all'allontanamento di Joele dal cast.

Maria De Filippi, infatti, ha mostrato a tutti un video in cui il tronista sembrava accordarsi con Ilaria per sentirsi di nascosto: questo dialogo ha spinto la conduttrice a mettere alla porta sia il giovane che la corteggiatrice, che aveva cercato di contattare sui social network tramite un amico.

"Questo trono non può più andare avanti", ha chiosato la padrona di casa, prima di invitare tutti i protagonisti di questa vicenda a lasciare lo studio per non minare ulteriormente la credibilità del programma.

Poche ore fa, il giovane veneto ha ripreso possesso dei suoi account e ha fornito la propria versione dei fatti, un po' diversa rispetto a quella che è stata trasmessa su Canale 5.

Stando a quello che ha raccontato su Instagram, Joele non avrebbe mai tentato di stringere un patto segreto con Ilaria, ma la loro conversazione sarebbe stata il frutto di un divertente scambio di battute senza un secondo fine.

Le dichiarazioni social post U&D

"Ho deciso di metterci la faccia e inizio dicendo che non ho mai nascosto nulla alla redazione", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 16 ottobre.

In merito alle accuse che gli sono state fatte negli studi di U&D, l'ex tronista ha detto: "Mi sono sempre sentito considerato meno degli altri.

Ho fatto una battuta fuori luogo, ma mai mi sarei sognato di vedere Ilaria di nascosto".

Joele ha anche precisato di essere stato consapevole del fatto che il suo microfono fosse acceso, quindi non c'era nessuna malizia da parte sua nel chiedere alla corteggiatrice di seguire un suo caro amico su Instagram.

Nei video che ha pubblicato l'altra sera, Joele Milan ha lanciato una frecciatina sul dating-show di Canale 5 quando ha dichiarato: "Mi è dispiaciuto per quello che è successo, soltanto per gli ascolti una persona deve essere messa in difficoltà".

La rivelazione sul trono bis a U&D

Joele ha anche rilasciato un'intervista in cui si è detto rammaricato per il trattamento che ha ricevuto soprattutto dagli opinionisti di U&D: secondo il giovane, Gianni Sperti e Tina Cipollari non l'avrebbero mai apprezzato, anzi favorirebbero altri tronisti sin dall'inizio della nuova stagione.

Nei confronti di Maria De Filippi, il veneto non ha detto nulla di che, se non che gli sarebbe piaciuto avere un "faccia a faccia" con lei dopo la puntata in cui è stato cacciato: quest'incontro non c'è stato, ma il giovane ha potuto parlare a lungo con la redazione.

Stando a quello che ha raccontato nelle scorse ore, Milan avrebbe avuto la possibilità di tornare nel programma ma l'avrebbe rifiutata: "Mi hanno chiesto se sarei stato disposto a rimettermi in gioco, ma non ho voluto".

In merito al rapporto che ha oggi con Ilaria, l'ormai ex protagonista del dating-show ha precisato che non si sono più sentiti perché lui non si sente pronto a iniziare una conoscenza dopo la batosta che ha preso davanti a milioni di italiani. Il veneto, però, non esclude che nel prossimo futuro le cose possano cambiare, anche perché la corteggiatrice in questione gli è sempre piaciuta.