Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap spagnola, nata da un'idea di Aurora Guerra, al momento va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, con esclusione del sabato. Le travagliate vicende sentimentali e gli intrighi sempre più presenti stanno continuando a tenere alta l'attenzione del pubblico.

La puntata che andrà in onda martedì 19 ottobre sarà all'altezza delle aspettative. Infatti, mostrerà molteplici novità e notevoli sviluppi nei rapporti tra i personaggi. In particolare, Servante deciderà di entrare in politica e di fondare un suo partito, mentre Felicia avrà a che fare con una coppia di sconosciuti che sembrerà interessata al suo ristorante.

Velasco, infine, scoprirà il tradimento di Laura.

Una vita, anticipazioni di martedì 19 ottobre: Servante vorrà fondare un partito tutto suo

Le anticipazioni di Una vita si concentreranno anche sulle questioni politiche. La scelta di Ramon di allontanarsi dalla politica ha sorpreso tutti, ma non sarà l'unico elemento di novità. Servante, infatti, dopo il fallimento del concorso delle pensioni, deciderà di intraprendere una nuova strada.

Il suo desiderio sarà quello di fondare un partito del tutto nuovo. Ovviamente non sarà un'impresa facile e per riuscirci, probabilmente, avrà bisogno del sostegno di tutti. Come la prenderà Fabiana? Lo sosterrà o si opporrà alla sua idea?

Spoiler di Una vita del 19 ottobre: una coppia sconosciuta entrerà nella vita di Felicia

Nella puntata di Una vita che andrà in onda martedì 19 ottobre, la serenità di Felicia verrà nuovamente messa a rischio. Oltre ai problemi con Camino, infatti, dovrà occuparsi di un nuovo imprevisto: l'arrivo di una coppia sconosciuta.

I due sembreranno molto interessati al ristorante di Felicia, ma ancora non saranno chiare le loro intenzioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Che vogliano acquistare il locale? Cosa deciderà di fare Felicia?

Intanto, gli abitanti di Acacias saranno sconvolti da una tragedia inaspettata: il ricovero di Felipe in ospedale.

Episodio del 19 ottobre di Una vita: Velasco scoprirà il tradimento di Laura

Nella puntata del 19 ottobre di Una vita, tutti saranno preoccupati per le condizioni di salute di Felipe.

L'avvocato, infatti, in seguito all'avvelenamento e alla caduta è entrato in coma. Laura, costretta ad agire per ordine di Velasco, adesso inizierà a sentirsi in colpa per l'accaduto e proverà a correre ai ripari. Inoltre, l'aver chiamato i soccorsi ha messo in luce le sue vere intenzioni.

Velasco capirà immediatamente di essere stato tradito da Laura e cercherà un confronto con lei. Ovviamente, agirà accecato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta.