Oggi, venerdì 15 ottobre, Riccardo Guarnieri ha rilasciato una nuova intervista, una delle poche dopo aver lasciato U&D. L'ex cavaliere ha parlato apertamente della propria situazione sentimentale, dei mancati rapporti con le ex fidanzate e della frequentazione tra Ida e Marcello. Se sul "collega" non ha espresso pareri perché non lo conosce, è su Platano che il pugliese ha speso parole taglienti ma anche d'affetto, arrivando a darle degli spassionati consigli sul comportamento che dovrebbe avere con gli uomini in futuro.

Il pensiero sul nuovo amore di Ida a U&D

Da quando è iniziata la nuova stagione di U&D, Riccardo Guarnieri non ha partecipato a neppure una puntata: il cavaliere ha deciso di allontanarsi dal programma che negli ultimi anni gli ha dato fama e popolarità.

Quando i giornalisti l'hanno contattato per esprimere un parere su quello che sta facendo la ex Ida negli studi del dating-show, il pugliese ha accettato di buon grado, dimostrando di aver definitivamente accantonato e metabolizzato la fine di questa storia d'amore.

Interpellato sulla relazione che Platano sta vivendo con Marcello, il personal trainer si è detto contento per entrambi se sono felici, ma ci ha tenuto a commentare il comportamento a volte eccessivo della dama che lui ha avuto affianco per tanto tempo, quella alla quale aveva chiesto di sposarlo dopo un infinito tira e molla.

I suggerimenti alla dama di U&D Over

Quando gli è stato chiesto di sbilanciarsi sulla coppia che si sta formando in queste settimane negli studi di U&D, Riccardo ha precisato che non avrebbe parlato di Marcello perché non lo conosce e non se la sente di giudicare né lui né il suo atteggiamento davanti alle telecamere.

"Da come la vedo io, oggi si chiama Marcello mentre prima si chiamava Riccardo.

Parlo del comportamento di Ida, che dalla tv mi sembra presa", ha dichiarato Guarnieri in un'intervista che i siti di Gossip stanno riportando.

Nel commentare i dubbi che Platano ha manifestato nei confronti del cavaliere che sta frequentando dallo scorso settembre, il pugliese ha detto: "Credo che un rapporto debba essere fatto anche di compromessi, e lei tira troppo la corda".

L'uomo, dunque, concorda con chi pensa che Ida sia troppo severa nei confronti delle persone alle quali si affianca, le stesse che dopo un po' preferiscono interrompere la conoscenza perché troppo stressate dalle sue continue lamentele.

Idillio già finito a U&D

Al giornalista che gli ha chiesto che consiglio darebbe ad Ida per far sì che la storia con Marcello abbia un finale diverso rispetto alla loro, Riccardo ha fatto sapere: "Le direi di non commettere gli stessi errori del passato".

Insomma, Guarnieri è convinto del fatto che questa giovane coppia potrebbe non superare le insicurezze di Platano e i suoi comportamenti spesso troppo inquisitori, un po' come è successo a lui quando stavano insieme.

In realtà, tra Ida e Marcello è già tutto finito. Nel corso delle puntate di U&D che sono andate in onda nei giorni scorsi, è stato il cavaliere ad interrompere la relazione a causa delle accuse che la dama continuava a lanciargli, a partire da quella di non essere realmente interessato a lei.

Le anticipazioni degli appuntamenti che sono stati registrati di recente, inoltre, fanno sapere che tra i due non c'è ancora stato un ritorno di fiamma, anzi, l'uomo è uscito con Marika, la donna che a inizio stagione aveva fatto perdere la testa ad Armando Incarnato. La bresciana, però, è stata la prima a consolare l'ex quando l'ha visto piangere per il fidanzamento di due colleghi del Trono Over, Angela e Antonio.