Emergono nuovi dettagli dall'ultima registrazione di Uomini e donne di domenica 10 ottobre, la quale è stata caratterizzata da ben due scelte. Occhi puntati anche sulle vicende di Marcello che, dopo aver detto addio alla dama Ida Platano, ha scelto di rimettersi in gioco. Da segnalare anche l'assenza in studio della dama Isabella Ricci, di cui non è stato fatto cenno riguardo il motivo della sua non-presenza in studio questa settimana.

Registrazione Uomini e donne del 10 ottobre: doppia scelta in studio

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne del 10 ottobre 2021, rivelano che ci sono state due scelte che hanno fatto emozionare gli spettatori e i presenti in studio.

La prima è stata quella del tronista Matteo, che ha scelto di anticipare il fatidico momento del suo addio e lo ha fatto rivelando il nome della corteggiatrice con la quale intende provare a costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dal programma di Maria De Filippi.

Trattasi della giovane Noemi che, nel corso di queste settimane, ha saputo far breccia nel cuore di Matteo al punto da spingerlo ad anticipare la sua scelta.

Ma, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, c'è stato spazio anche per una scelta che ha avuto come protagonisti due personaggi del trono over. Trattasi di Antonio e Angela, i quali hanno scelto di viversi la loro relazione fuori dagli studi televisivi del programma Mediaset.

Marcello scoppia in lacrime

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che al centro dell'attenzione c'è stato anche il cavaliere Marcello, reduce dalla fine della sua relazione con la dama Ida Platano.

Marcello in questa registrazione ha avuto una "crisi di pianto" di fronte alle due scelte super-emozionanti che ci sono state questa settimana in studio.

Successivamente, poi, si è parlato anche dell'evolversi del suo percorso in trasmissione e delle novità che lo riguardano dopo l'addio che c'è stato con Ida.

Marcello, infatti, ha scelto di restare in trasmissione e di uscire con Marika: quest'ultima, però, ha precisato che il cavaliere non rispecchia il suo prototipo di uomo dal punto di vista fisico, mettendo così subito in discussione la loro frequentazione.

Ida difesa da Mario nella registrazione di U&D del 10 ottobre

I due, però, hanno scelto di continuare a vedersi per cercare di capire come andranno le cose nel corso delle prossime settimane.

Nel corso della registrazione di U&D del 10 ottobre, Ida Platano è stata difesa da Mario: quest'ultimo ha puntato il dito contro Marcello per il modo in cui l'ha trattata dopo la fine della loro relazione.

Armando, invece, ha attaccato Marika accusandola di averlo solo preso in giro durante le loro esterne insieme. Grande assente a questa registrazione la dama Isabella Ricci: al momento non si conoscono i motivi.