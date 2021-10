In Una vita nel corso delle prossime puntate, Felipe si risveglierà dal coma ma avrà perso la memoria degli ultimi dieci anni di vita. Genoveva coglierà l'occasione per riavvicinarsi al marito e i due torneranno a vivere insieme presso l'appartamento di Acacias 38. Con il passare delle puntate, anche i telespettatori, così come Genoveva, cominceranno a sospettare che Felipe stia solo fingendo l'amnesia per incastrare una volta per tutte la dark lady per l'omicidio di Marcia. Stessa cosa che vorrà fare anche Santiago, il quale farà ritorno ad Acacias senza però farsi vedere da nessuno.

L'uomo comincerà a seguire e spiare Genoveva.

Felipe torna ad abitare con Genoveva ad Acacias 38

In Una vita, il dramma di Felipe condizionerà le puntate in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. L'uomo dopo essere stato in coma per diversi giorni, si risveglierà ma scoprirà di non ricordare nulla degli ultimi dieci anni di vita. Pertanto non riconoscerà neppure Genoveva, la quale comincerà a sfruttare la situazione per riavvicinarsi all'avvocato. Felipe si mostrerà felice quando la donna gli comunicherà che è sua moglie, la quale di certo si guarderà bene dal rivelargli la verità su ciò che è successo tra loro nell'ultimo periodo, tantomeno farà alcun riferimento a Marcia. La dark lady cercherà di isolare in qualche modo Felipe, impedendo ai vicini di raccontargli quanto accaduto negli ultimi dieci anni.

Felipe, una volta uscito dall'ospedale, deciderà di andare ad abitare con Genoveva nell'appartamento sito ad Acacias 38, quello in cui i due avranno vissuto da marito e moglie.

Felipe sta fingendo l'amnesia? Lo strano comportamento di Ramon

Una volta tornato a casa, Felipe comincerà a comportarsi in modo starno, tanto che anche i telespettatori cominceranno a sospettare che la sua amnesia sia in realtà un bluff.

L'uomo infatti, non faticherà a perdonare Ramon per la morte di Celia, ma la cosa più strana andrà in scena nel momento in cui il padre di Antonito dirà a Felipe che il suo matrimonio con Genoveva era tra i più felici del quartiere. Parole che lasceranno basito anche Liberto, il quale non riuscirà a capire il motivo per il quale Ramon abbia mentito a Felipe.

Non sfuggirà ai telespettatori, uno sguardo di intesa tra Alvarez Hermozo e Palacios senior e ciò farà intuire che i due abbiano in mente un piano per incastrare Genoveva.

Genoveva sospetta che Felipe stia mentendo, Santiago ritorna

Anche la dark lady comincerà ad avere dei sospetti su Felipe, soprattutto quando troverà il marito a colloquio con il Commissario Mendez. Il poliziotto dirà di essere passato a trovare l'avvocato solo per sincerarsi del suo stato di salute e si mostrerà stupito nel constatare che l'uomo avrà perso i ricordi degli ultimi dieci anni. Detto questo, Genoveva non si berrà la spiegazione di Mendez e capirà che il Commissario la riterrà ancora responsabile dell'omicidio di Marcia.

Salmeron non potrà stare tranquilla, anche perché ben presto avrà la sensazione di essere spiata da qualcuno. Il misterioso uomo che starà seguendo le sue mosse, non è altri che Santiago Becerra, il quale avrà fatto ritorno ad Acacias proprio per vendicare la morte di Marcia. A causa dei sui problemi con la legge, Becerra non potrà mostrarsi in pubblico anche se, ad un certo punto, verrà scoperto da Cesareo. Riusciranno Santiago e Felipe a smascherare Genoveva? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.