Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso delle riprese del 17 ottobre di Uomini e Donne. Le anticipazioni annunciano che Costabile ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani. Biagio, invece, si è scontrato con le dame del parterre dopo averle accusate di sentirsi usato da loro.

Uomini e Donne, riprese 17 ottobre: Gemma lamenta gravi mancanze di rispetto da Costabile

Domenica 17 ottobre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma la nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni delle riprese riportate da Isa e Chia annunciano che la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani, che seduta al centro dello studio si è lasciata andare ad un duro sfogo.

In dettaglio, la dama di Torino si è lamentata di Costabile, con il quale si era scambiata un bacio lungo 16 minuti. La Galgani, infatti, ha accusato il cavaliere di non rispondere sempre al telefono e di non mandarle sms di buongiorno e buonanotte. Parole che hanno suscitato la reazione di Costabile, che ha ribadito di aver fatto cose molto più importanti di un semplice messaggino.

Nonostante la spiegazione del cavaliere, Gemma non si è mossa dalla sua posizione, anzi ha aggiunto che secondo lei sarebbero gravi mancanze di rispetto. Alla fine, Costabile ha dovuto dare ragione a Tina Cipollari in quanto sarebbe solo un pretesto messo in atto dalla dama per non abbandonare lo studio.

Il cavaliere chiude con la frequentazione con la Galgani

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, visto che alla discussione tra Gemma e Costabile è intervenuta una dama scesa per conoscere quest'ultimo, la quale ha fatto il nome di Giorgio Manetti. Un gesto che ha mandato su tutte le furie la Galgani mentre il cavaliere ha deciso di chiudere la frequentazione.

Dall'altro canto, Maria De Filippi ha cercato di convincere la dama di Torino ha concedere una seconda chance a Costabile.

Biagio si sente preso in giro dalle dame

Inoltre nelle riprese del 17 ottobre di U&D, Biagio è finito al centro della bufera. Il cavaliere, infatti, ha avuto un lungo sfogo in camerino dove ha detto di essersi sentito preso in giro ed usato dalle dame con cui è uscito dopo aver fatto i conti dei soldi spesi nelle uscite.

Parole che hanno suscitato l'indignazione delle stesse interessate alla visione del filmato. Isabella Ricci, a questo punto, è intervenuta per affermare che Biagio non ha mai pagato una cena, in quanto è solito barattarle con le famose mozzarelle.

Ma il peggio doveva ancora arrivare visto che Rosy ha accusato Di Maro di usare scontrini falsi, trovati in giro per ottenere i rimborsi da parte della redazione. Insomma, la dama avrebbe accusato l'uomo di stare approfittandosi del programma.