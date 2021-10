Le anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e donne riportano un nuovo colpo di scena. Tina Cipollari, proprio come avvenne l'anno scorso, getterà una secchiata d'acqua sulla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Un vero e proprio agguato che vedrà la dama torinese tutta inzuppata. A differenza di quanto si pensava, non ci sarà nessun nuovo tronista.

Anticipazioni U&D: nessun nuovo tronista dopo la cacciata di Joele

Nello scorso fine settimana, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e donne. Ciò che è avvenuto nello studio di Maria De Filippi, andrà in onda solo tra qualche giorno su Canale 5.

In attesa di vedere ciò che è successo, qualche anticipazione giunge attraverso Instagram. Qui viene riportato che non vi è stata nessuna new entry sul trono dei giovani. In molti attendevano la presentazione del nuovo tronista dopo la cacciata di Joele Milan ma, evidentemente, la redazione di U&D ha deciso di proseguire solo con i tre tronisti Roberta, Andrea Nicole e Matteo.

Nuovo gavettone di Tina a Gemma

Nessun volto nuovo dunque sul Trono Classico, ma un'altra novità ha interessato il filone Over del programna. Protagoniste ancora una volta Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due continuano a punzecchiarsi in ogni puntata, ma ciò che è avvenuto nell'ultima registrazione, lascerà a bocca aperta i telespettatori.

Le anticipazioni parlano di una Gemma tutta inzuppata a seguito di un gavettone di Tina. Una nuova secchiata d'acqua, proprio come accadde lo scorso anno. In quell'occasione l'opinionista fu molto criticata per il suo gesto e si presume che anche questa volta la cosa si possa ripetere. Non è chiaro cosa abbia portato Tina a fare il nuovo agguato alla dama torinese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Certo è che il gesto farà discutere.

Uomini e donne: continuano gli scontri tra Tina e Gemma

Dalle anticipazioni, non è ben chiaro se il gavettone di Tina a Gemma sia avvenuto prima o dopo la sfilata. Nell'ultima registrazione infatti, sfileranno per la prima volta in questa stagione dame o cavalieri. Non vi sono molti spoiler al riguardo e, pertanto, bisognerà attendere la messa in onda della puntata per capire meglio come si siano svolti gli eventi.

Tina e Gemma continuano dunque ad essere grandi protagoniste di questo inizio di stagione. In una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, l'opinionista, replicando ad una provocazione di Gemma, aveva rivelato di essersi di nuovo fidanzata dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara. Sarà davvero così? Si attendono news in merito a questo uomo misterioso, visto che Tina ha promesso di portarlo nello studio di Uomini e donne.