Nella casa del Grande Fratello Vip 6 prosegue il percorso di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è considerato uno dei personaggi più forti di questa sesta edizione del reality show, al centro anche di un presunto flirt con la principessina Lulù. In queste ultime ore, Manuel ha dovuto fare i conti con dei problemi di saluti che rischiano di compromettere il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Problemi di salute per Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, il giovane nuotatore ha cominciato a sentirsi male all'interno della casa del GF Vip, scoprendo poi successivamente di avere la febbre e anche dei problemi legati alla cistite.

Manuel, per precauzione, ha scelto così di dormire da solo e in questo modo di isolarsi dal resto del gruppo, fino al momento in cui non sarebbe scesa la febbre.

Col passare delle ore, però, la situazione è diventata ancora più preoccupante, dato che Manuel ha scoperto di avere 38,5 di temperatura.

Proprio per questo motivo, il giovane non ha escluso un possibile abbandono nel caso in cui le sue condizioni di Salute non dovessero migliorare nel corso delle ore.

Febbre alta per Manuel Bortuzzo: il nuotatore paventa l'ipotesi abbandono

Al suo fianco, in questo momento un po' complicato, c'è stata la giovane Lulù che non lo ha lasciato mai solo. Nonostante Manuel avesse scelto di isolarsi e di dormire in solitudine, per evitare ogni forma di "contagio", Lulù ha deciso di stare nel letto con lui.

Alla fine, infatti, come riportato da Aldo Montano a Giucas Casella, Manuel ha scelto di dormire proprio con la principessina.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno degli ulteriori risvolti legati al percorso di Manuel Bortuzzo all'interno della casa del GF Vip 6, il giovane nuotatore continua ad essere al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda il suo chiacchierato flirt con Lulù.

La love story tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip 6

Nelle ultime ore, infatti, la giovane principessa ha avuto un momento di crollo. Confidandosi con gli altri concorrenti di questa sesta edizione del reality show, ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti e modi di fare di Manuel, che sarebbe un po' troppo scostante su certe cose, nei suoi confronti.

Successivamente, poi, Lulù si è lamentata anche degli altri concorrenti che stanno condividendo con lei questa esperienza, ammettendo di sentirsi esclusa.

Insomma un periodo non facile per la ragazza che, nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip 6, ha dovuto affrontare con le sue sorelle, il delicato tema dell'arresto di suo padre, che si trova in carcere in Svizzera dallo scorso giugno.