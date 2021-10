Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il popolare programma ideato e condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni sulle riprese avvenute il 9 ottobre indicano che Tina Cipollari ha sbottato dopo essere stata accusata da una dama di essere ricorsa ai ritocchini. Isabella Ricci, invece, non era presente in studio, destando così il malumore dei fan.

Anticipazioni Uomini e Donne, riprese 9 ottobre: Tina accusata di essersi rifatta, litiga con una dama

Sabato 9 ottobre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma.

Le anticipazioni delle riprese riportate dal web annunciano che sono successi incredibili colpi di scena per i fan del popolare dating show.

Scendendo nei dettagli, l'assoluta protagonista è stata Tina Cipollari, che da ormai vent'anni è l'opinionista di punta del programma. La viterbese, infatti, ha dato vita ad uno scontro non con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, ma bensì con una dama del parterre. Proprio quest'ultima ha accusato la collega di Gianni Sperti di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Neanche a dirlo, l'accusa ha suscitato la reazione di Tina, che ha attaccato la donna.

Tina Cipollari non è nuova ad attacchi del genere. Poco tempo fa, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis aveva rivelato che l'opinionista si era rifatta alcune parti del viso, tra cui palpebre e zigomi.

Non è stato presentato nessun nuovo tronista

Nel corso della registrazione di U&D avvenuta il 9 ottobre non è stato presentato nessun nuovo tronista dopo la decisione di espellere Joele Milan per aver preso in giro la redazione, tentando di mettersi d'accordo con la corteggiatrice Ilaria. Secondo alcune voci, Maria De Filippi non avrebbe nessuna intenzione di cercare un sostituito per il tronista veneto, ma vuole continuare con Matteo, Andrea Nicole e Roberta fino alla scelta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Isabella Ricci assente a U&D

Inoltre l'attenzione si è catalizzato anche sull'assenza di Isabella Ricci, la 61enne che ha rubato la piazza a Gemma Galgani. L'affascinante dama, infatti, non era presente in studio. A tal proposito, qualche puntata fa la bella romana aveva minacciato di lasciare il dating show di Maria De Filippi dopo l'ennesimo litigio avuto con Biagio, con il quale era uscita per un breve periodo.

Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato Isabella a disertare le riprese di U&D, sebbene i fan sperano che non sia un abbandono definitivo.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che il dating show è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su canale 5 mentre è in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".