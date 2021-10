Come accade ormai ogni weekend, anche in questi giorni sono previste nuove registrazioni di Uomini e Donne. Sabato 9 ottobre, Maria De Filippi ha condotto un appuntamento del dating-show del quale sono trapelate poche anticipazioni. Su Instagram, però, qualcuno ha spoilerato che Isabella Ricci non fosse in studio, che Tina Cipollari abbia litigato con chi l'ha accusata di essersi rifatta e che Joele Milan non sia stato ancora stato sostituito.

Novità dagli studi di Uomini e Donne

Il cast di Uomini e Donne si è riunito sabato 9 ottobre per registrare la prima delle due puntate previste per questo fine settimana.

A differenza di ciò che accade di solito, sulle riprese di ieri pomeriggio sono trapelati pochi spoiler. Una pagina Instagram, però, ha anticipato che una protagonista del Trono Over non abbia partecipato alla registrazione del giorno non si sa bene per quale motivo. Tra le dame del parterre, infatti, nelle scorse ore non figurava Isabella Ricci, ovvero colei che molti spettatori considerano l'unica vera antagonista di Gemma Galgani davanti alle telecamere. Non è chiaro se la donna fosse assente per motivi di lavoro, di salute oppure se il suo allontanamento dal dating-show possa considerarsi definitivo: pare che Maria De Filippi non abbia fatto alcun particolare accenno a questa inaspettata "defezione" nel cast della versione senior del suo programma.

L'opinionista di Uomini e Donne furiosa

Tra le poche anticipazioni che stanno circolando sulla puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 9 ottobre, spiccano quelle riguardanti una nuova sfuriata di Tina Cipollari. Chi ha partecipato alle riprese del dating-show di sabato scorso, però, precisa che l'opinionista non ha discusso con Gemma Galgani per i soliti motivi: la bionda vamp ha alzato la voce con una dama del parterre che ha osato dire che è troppo rifatta.

Questo tema è stato al centro delle dinamiche dell'inizio della nuova stagione, anche perché la "regina" del Trono Over, dopo l'estate, si è presentata in studio con qualche taglia in più di seno e le labbra più voluminose, entrambi frutto dell'abile lavoro di un chirurgo estetico. Questi ritocchini, però, fino ad oggi non hanno dato i frutti sperati: per settimane la torinese è rimasta in attesa di corteggiatori che non arrivavano, e i pochi che si sono fatti avanti hanno cambiato idea dopo una o due uscite a cena.

Aggiornamenti sul Trono Classico di Uomini e Donne

Il terzo e ultimo spoiler della registrazione di Uomini e donne di sabato scorso, riguarda i ragazzi che stanno cercando l'amore nel Trono Classico. Sulla falsariga di quello che è successo le settimane precedenti, neppure il 9 ottobre è stato presentato il sostituto di Joele Milan. Anche se non è ancora stata trasmessa su Canale 5, sono passati parecchi giorni dalla "cacciata" del tronista dal programma: il giovane è stato invitato a lasciare la poltrona rossa dopo che è stato reso pubblico il suo tentativo di accordo sottobanco con la corteggiatrice Ilaria.

L'appuntamento in cui Maria De Filippi allontanerà il veneto dal suo format, dovrebbe andare in onda a ridosso del prossimo weekend, presumibilmente tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre.

Chi ha assistito alle ultime riprese della trasmissione Mediaset, però, racconta che la tanto attesa sostituzione di Joele potrebbe non avvenire mai: la sensazione comune, infatti, è che la redazione abbia deciso di portare avanti la prima parte di stagione solo con Andrea Nicole, Roberta e Matteo, rinunciando di fatto al quarto protagonista del Trono Classico ad appena un mese dall'inizio dell'edizione 2021/2022.