In Una vita, dopo la morte di Ildefonso, Maite Zaldua farà inaspettatamente ritorno ad Acacias. Solo in seguito, Camino scoprirà che è stata proprio la madre Felicia a farla tornare. Tra madre e figlia, dopo tante incomprensioni, ci sarà la tanto sospirata riappacificazione.

Maite fa ritorno ad Acacias dopo la morte di Ildefonso

In Una vita, le trame in onda nel corso delle prossime settimane, saranno ricche di accadimenti. Le vicende si faranno sempre più avvincenti dopo la morte di Ildefonso Cortes. Camino, rimasta vedova, si sentirà in colpa e non riuscirà a superare il lutto.

Improvvisamente, alla sua porta busserà Maite. Le due donne si ritroveranno una di fronte all'altra e per loro la felicità sarà immensa. In un primo momento, Camino cercherà di non far sapere a nessuno del ritorno della pittrice, onde evitare ulteriori problemi. La giovane Pasamar lo dirà solo a Liberto e a Anabel la quale, questa volta, riuscirà a mantenere il segreto.

Camino scopre che è stata Felicia a far tornare Maite in città

Nel corso dei prossimi episodi, i fan della soap Tv iberica, si domanderanno chi o che cosa abbia spinto Maite a fare ritorno ad Acacias. Tutto verrà svelato nel momento in cui Felicia cercherà di stabilire un contatto con Camino. Quest'ultima nel frattempo, avrà compiuto 21 anni e starà progettando di partire per Parigi insieme a Maite.

Felicia invece, avrà accettato di sposarsi con Marcos. Madre e figlia avranno dunque un confronto e, dal loro dialogo emergerà la verità sul ritorno di Maite. Proprio durante la discussione, Maite uscirà allo scoperto e Camino scoprirà che è stata proprio la madre a mettersi in contatto con lei per chiederle di tornare in Spagna.

Una vita, anticipazioni: Camino perdona Felicia

Le anticipazioni di Una vita, svelano che Felicia, in lacrime, confesserà alla figlia di non voler interferire nel suo rapporto con Maite, nonostante sia contrario alla sua morale. Anche se non riuscirà ad accettare fino in fondo la loro relazione, Felicia non vorrà più essere la causa dell'infelicità della figlia.

Una vera e propria sorpresa per Camino, la quale di certo non si sarebbe mai aspettata questo cambio di rotta da parte di Felicia. Quest'ultima chiederà perdono alla figlia e questa volta Camino tenderà una mano alla madre. Le due donne si riappacificheranno e metteranno da parte i dissapori del passato. Dando uno sguardo alle trame successive, Camino e Maite non abbandoneranno l'idea di rifarsi una vita lontano da Acacias ma, per scoprire ulteriori dettagli, bisognerà attendere le prossime anticipazioni della Serie TV spagnola.

