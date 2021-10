Proseguono le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda questo autunno su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove tormentate vicende di Gemma Galgani. La dama torinese sarà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione col cavaliere Costabile ma si ritroverà a perdere le staffe in studio, quando qualcuno tirerà in ballo il suo ex fidanzato storico Giorgio Manetti.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma viene lasciata anche da Costabile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne rivelano che per Gemma è arrivato il momento di confrontarsi con il cavaliere Costabile.

I due hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio della trasmissione Mediaset, ma la dama torinese si è già lamentata.

Il motivo? Ritiene che Costabile non le darebbe le giuste attenzioni, in primis non le manderebbe mai dei messaggini del buongiorno e della buonanotte.

Immediata la reazione di Costabile che ha rigettato al mittente le "accuse" di Gemma, ritenendo di aver fatto molto di più per lei, come ad esempio proporle di fare dei viaggi insieme, anche all'estero.

Gemma Galgani furiosa per il suo ex storico Giorgio

La dama del trono over, però, avrebbe detto no e questo atteggiamento avrebbe insospettito Costabile, al punto da decidere di mettere la parola "fine" al loro neonato rapporto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne previste questo autunno 2021, rivelano che in studio si tornerà a parlare anche di Giorgio Manetti, ex fidanzato storico della dama torinese.

Dominique, nuova protagonista del trono over, si ritroverà a battibeccare con Gemma e durante l'acceso confronto, verrà tirato in ballo anche il cavaliere Giorgio.

La reazione di Gemma, però, non sarà delle migliori: la dama andrà su tutte le furie quando sentirà tirare in ballo Giorgio, infastidita evidentemente dal paragone che aveva fatto Dominique in studio.

Giorgio Manetti è single, ma non ritorna in studio a Uomini e donne

Intanto, proprio recentemente Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista dove rivelava per la prima volta di essere nuovamente single dopo la fine della relazione con la donna che aveva incontrato fuori dallo studio di Uomini e donne.

Giorgio, pur ammettendo di non essere interessato (al momento) ad un ritorno in trasmissione, ammise che se ciò fosse accaduto di sicuro non sarebbe ritornato per la sua ex Gemma.

Tra le dame che popolano attualmente il parterre del trono over, colei che lo colpisce maggiormente è Isabella Ricci, che guarda caso è proprio la "nemica" di Gemma.