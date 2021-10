Domenica 10 ottobre 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il tronista Matteo Fioravanti abbia preso una decisione del tutto inaspettata. Il giovane romano ha scelto a sorpresa Noemi Baratto, eliminando qualche minuto prima le corteggiatrici Valentina e Francesca. Petali rossi anche per la coppia del trono over Antonio e Angela. I due hanno rivelato di essere innamorati l’uno dell’altra e hanno espresso l'intenzione di voler continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Matteo è Noemi

Durante la registrazione della nuova puntata del dating show di canale 5, effettuata il 10/10, non sono mancati i colpi di scena. Dopo l’uscita di scena del tronista Joele, smascherato dalla conduttrice Maria De Filippi per essersi messo in contatto con la corteggiatrice, violando le regole del programma, è stato il turno di Matteo. Il giovane Fioravanti infatti ha deciso di ascoltare le sue sensazioni e su consiglio di Fiorella Mennoia, in studio per la presentazione del suo libro, ha deciso di fare la sua scelta a sorpresa. Dopo aver eliminato le altre corteggiatrici Francesca e Valentina, il ragazzo ha scelto di continuare la sua conoscenza, fuori dal programma con Noemi Baratto.

Fin dal loro primo incontro infatti, tra i due è nata una forte affinità che, esterna dopo esterna si è tramutata in qualcosa di importante. Il ragazzo infatti ha più volte rivelato di stare bene con Noemi, e che immaginava la sua vita insieme a lei, fuori dal contesto televisivo. Dopo essersi dichiarato per lei, Noemi, del tutto sorpresa ed emozionata ha risposto di “si” e così per la giovane coppia non sono mancati i petali rossi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler U&D, anche una copia over abbandona il programma

Le anticipazioni della registrazione di domenica 10 ottobre 2021 rivelano nel dettaglio che Maria De Filippi ha fatto vedere l’esterna tra Matteo e Noemi. I due erano molto complici e le loro parole hanno fatto emozionare i presenti in studio. In lacrime dopo aver visto la sua esterna, Matteo ha deciso di fare la sua scelta a sorpresa.

Su consiglio di Fiorella Mennoia, il ragazzo ha voluto seguire il suo cuore e continuare la sua conoscenza con Noemi, lontano dalla telecamere. Noemi ha risposto di “si” e dopo ballo della nuova coppia si è parlato anche del trono Over. La conduttrice ha dato la parola ad Antonio che, commosso, ha rivelato di essere innamorato di Angela. Quest’ultima ha confermato le emozioni che prova nei confronti dell’uomo e così i due hanno deciso di uscire dallo studio e di frequentarsi fuori dal programma.