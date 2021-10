Proseguono le puntate di Un Posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 in prima visione assoluta e on demand su RaiPlay. Le anticipazioni dell'episodio del 3 novembre 2021 raccontano che Michele farà ammenda e capirà di aver sbagliato con Silvia, che si è rifugiata nelle braccia di Giancarlo. Saviani capirà di amarla ancora moltissimo e vorrà fare di tutto per riconquistarla. Il suo rivale Giancarlo, tuttavia, non sembra affatto disposto a lasciare andare Silvia così facilmente. Nel frattempo, Mattia mostrerà altri pericolosi segni di insofferenza nei confronti delle donne.

Un Posto al sole: Michele vuole Silvia

Come raccontano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, Michele (Alberto Rossi) si accorgerà di aver sbagliato atteggiamento nei confronti di Silvia (Luisa Amatucci). Fin dalla notte dell'aggressione da parte di due malintenzionati, Michele è stato piuttosto passivo, non mostrando nei confronti della moglie la stessa forza e passione che solitamente mette in campo per difendere le sue cause. Dopo mesi, Silvia si è lasciata tentare da Giancarlo, l'esatto opposto di Michele.

Con Giancarlo, Silvia si è sentita di nuovo apprezzata come donna, oltre che amata. Lo ha confidato anche a Rossella, alla ricerca disperata di spiegazioni sul tradimento ai danni di Michele.

A dispetto di ogni previsione, il razionale Saviani farà un'attenta riflessione su se stesso e capirà i suoi errori. A fonte di ciò, farà tutto il possibile per riconquistare Silvia, sperando che non sia troppo tardi. Resta da capire però se Silvia sarà disposta a chiudere per sempre con Giancarlo.

Mattia mostra rabbiosa insofferenza, spoiler Upas

Rossella e Riccardo (Mauro Racabati) sono sempre più vicini e complici, suscitando rabbia in Mattia. Il rider non riuscirà più a nascondere la sua insofferenza verso le donne e mostrerà segnali molto inquietanti che spaventeranno non poco chi avrà a che fare con lui.

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata trasmessa il 3 novembre su Rai 3, troveremo Speranza confrontarsi con Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

La ragazza ha intenzione di rimanere a Napoli e di frequentare l'università di Veterinaria, facoltà che ama, disilludendo i sogni di suo padre che la vorrebbe iscritta a Scienze dell'Educazione.

Speranza capirà che è arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità e di affrontare il padre una volta per tutte. Deciderà così di affrontare il genitore per raccontargli tutta la verità. La ragazza, tuttavia, non avrà il coraggio di fare tutto da sola e così chiederà aiuto alle persone che in questo momento le sono vicine.