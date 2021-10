Il Grande Fratello Vip continua ad emozionare i suoi spettatori sopratutto con la storia di Manuel Bortuzzo che sin dall'inizio ha mostrato una grande anima. Manuel è certamente uno dei protagonisti della casa e lo è anche insieme a Lucrezia Selassiè, detta Lulù, che ha da subito dimostrato interesse nei confronti del ragazzo. Tuttavia, nelle ultime ore, il rapporto pare aver preso una piega non bella per la principessa in quanto Bortuzzo ha fatto delle pesanti affermazioni, dicendo chiaro che fuori dalla casa del GF Vip tra i due non ci sarà nulla.

GF Vip, le parole di Manuel e Lulù

La ''love story'' che ha appassionato il pubblico da casa, pare sia giunta al capolinea; dall'inizio del flirt tra i due, si è sempre visto una Lucrezia molto interessata e un Manuel molto distaccato e adesso, dopo circa un mese dall'inizio del programma, a capirlo sono state anche le sorelle di Lulù le quali hanno suggerito a quest'ultima di distaccarsi un pochettino e mollare la presa. Così, la principessa, presa di coraggio, ha deciso di parlare al suo ''partner'' dicendo che lei non pretende che lui le dia di più se non se la sente, ma in questo momento sente il bisogno di avere più attenzioni da parte sua. Lulù continua dicendo a Manuel che desidera tanto stare con lui, ma non si deve sentire un prigioniero che ritorna in gabbia dopo che si diverte con i suoi amici e guardandolo in faccia confessa di vederlo irritato e chiede perché.

A questo punto arriva la risposta del nuotatore, il quale, con toni molto morbidi, ha cercato di far capire cosa prova lui per lei. Il ragazzo dice che lei non lo conosce per niente, lui non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per crearsi una relazione perché non riesce nemmeno ad entrare in questa ottica, pertanto se con lei andasse oltre a questo rapporto, a detta di lui, sarebbe falso.

Manuel ha continuato a parlare dicendo che ci rimane anche molto male quando lei di continuo rammenta che sta male a causa sua e ha anche detto che a lui non piace essere toccato. Bortuzzo ha poi concluso il discorso dicendo che lui si trova bene a dormire anche con Aldo, al quale vuole molto bene: "Per me tu e lui siete uguali".

GF Vip, le donne supportano Lucrezia

La storia che stava tenendo banco al reality, pare quindi essere giunta al capolinea e a soffrirne è certamente la diretta interessa Lulù, la quale nelle ultime ora ha destato preoccupazione alle altre donne della casa.Tutti insieme hanno cercato di consolare la ragazza: c'è chi come Clarissa sostiene che Manuel dovrebbe fare chiarezza e dire esplicitamente cosa vuole da Lulù e chi invece come Jo sostiene il ragazzo, dicendo che ha delle problematiche da affrontare, inimmaginabili.