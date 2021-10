Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Tina sarà pronta a girare il film, ma avrà ancora problemi alla voce e così si prenderà del tempo. Quando ascolterà la voce di Anna le verrà in mente di far registrare a lei la canzone per la pellicola. A questo punto Tina consegnerà a Conti la registrazione con la voce di Anna, facendola passare per sua. Però poi la ragazza si sentirà in colpa per aver agito alle spalle di Vittorio.

Intanto Marcello si appresterà al suo primo grande evento al Circolo da quando sostituisce il direttore. Adelaide elaborerà un piano per sabotare il lavoro del giovane, ma senza fortuna.

Tina sarà pronta a fare il film

Nelle puntate in onda la settimana prossima. Cosimo concederà a Ludovica la possibilità di stabilirsi a Villa Bergamini e allo stesso tempo la giovane Brancia proporrà a Marcello di andare a vivere insieme.

Tina sarà decisa a fare il film, ma avrà bisogno di più tempo, mentre Vittorio vorrà diventare co-produttore del film e Brivio dirà di far registrare alla giovane Amato il pezzo principale del musicarello. Pur fra qualche titubanza Tina sarà pronta a registrare il demo musicale per film, ma poi ascolterà la voce di Anna e capirà il modo di risolvere il suo problema.

Intanto, Adelaide informerà Ludovica della serata di gala che si terrà al Circolo in settimana e specificherà che Marcello si ritroverà alla prese con tale evento in sostituzione del direttore.

Tina darà a Vittorio la registrazione di Anna e la farà passare per la sua

Salvatore su richiesta di Tina, chiederà ad Anna di registrare la canzone al posto della sorella.

Nel mentre, Ludovica si farà aiutare da Flora a scegliere l'abito per l'evento che si terrà al Circolo e in questa circostanza le due donne si conosceranno meglio.

Poco dopo, Anna accetterà di sostituire Tina e di registrare il demo al suo posto. Intanto la stessa Imbriani e Salvatore saranno sempre più vicini.

Nel frattempo, Adelaide sarà pronta a mettere Marcello in difficoltà durante l'evento di gala al Circolo.

Successivamente, Maria e Irene faranno ritorno dall'ospedale con delle buone notizie sulle condizioni di Paola. Nel mentre, Tina consegnerà a Vittorio la registrazione di Anna e la spaccerà per sua, anche se poi si sentirà in colpa per aver agito alle spalle di Conti.

Infine, Giuseppe riceverà delle minacce da Petra: se non le manderà dei soldi al più presto, lo metterà nei guai.