Un posto al sole si prepara a festeggiare un compleanno importante: il 21 ottobre la soap compirà ben venticinque anni. La celebre fiction daily di Rai 3 ha debuttato nel lontano 1996 e da allora sono andate in onda circa 5.800 puntate. La soap italiana più longeva della tv, anche dopo un quarto di secolo, incolla allo schermo dal lunedì al venerdì una media di 1,6 milioni di spettatori. In questi giorni, tuttavia, l'entusiasmo per questo importante traguardo è stato oscurato da un rumor riguardante un cambio di programmazione. I fan non ci stanno e nelle ultime ore moltissimi hanno espresso sui social il loro dissenso in merito.

La soap Un posto al sole potrebbe essere spostata al tardo pomeriggio

Lucia Annunziata potrebbe andare in onda alle 20:30 con una striscia di informazione che andrebbe ad occupare lo spazio di Un posto al sole, la soap che viene trasmessa giornalmente su Rai 3 dalle 20:45 alle 21:20 circa. Il portale Dagospia ha lanciato il rumor e si sta diffondendo la notizia secondo cui sarebbe nelle intenzioni dell'AD Rai Carlo Fuortes spostare la messa in onda della fiction alle 18:30. Ciò sarebbe dovuto proprio per lasciare il posto alla giornalista. Il sito Davide Maggio ipotizza che si tratti di una mossa per contrastare Otto e Mezzo di Lilli Gruber e Stasera Italia della Palombelli.

L'eventuale cambio di orario di Un posto al sole scatena il dissenso dei fan

Da quando si è diffusa la notizia sul presunto cambio di palinsesto di Rai 3, i fan di Un posto al sole hanno iniziato a farsi sentire sui social. Gli appassionati telespettatori della soap ambientata a Napoli non sono d'accordo con un eventuale spostamento alle 18:30, poiché molti non potrebbero continuare a seguire le vicende di Palazzo Palladini.

I fan promettono battaglia ma, stando alle fonti interne di alcune autorevoli testate giornalistiche, il rumor sarebbe vero. La programmazione dovrebbe essere così strutturata: Un posto al sole in onda alle 18:30 prima del Tg3, con la riduzione del programma Geo e la conferma della striscia quotidiana Che Succ3de? condotta da Geppi Cucciari alle 20.20.

Giovedì 21 ottobre Un posto al sole compie venticinque anni

Per il sito Davide Maggio, l'eventuale cambio di orario rischierebbe di compromettere l'auditel. Un posto al sole, una produzione costosa ma che dà soddisfazioni alla rete, potrebbe risentirne in termini di ascolto. Bisogna ricordare che la soap fu spostata nel preserale proprio per raggiungere un pubblico più ampio. Se tornasse nella fascia oraria del tardo pomeriggio potrebbe perdere una consistente fetta di pubblico. La notizia non è comunque ufficiale e si attende una comunicazione da parte della Rai. In attesa di vederci più chiaro, giovedì 21 ottobre la soap arriverà a quota 5.799 puntate.