Cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful? Le anticipazioni delle puntate dall'1 al 7 novembre 2021 svelano che Quinn dovrà fare i conti con il disappunto di Eric, che verrà a conoscenza delle sue malefatte. Ancora problemi per Steffy, che sta lottando contro la sua dipendenza da farmaci e le intromissioni di Hope e Liam, decisi a portarle via Kelly fino a quando non si sarà ripresa e in grado di occuparsi di lei. Intanto, Shauna farà una rivelazione scioccante che manderà in allarme la sua amica e complice Quinn.

Anticipazioni Beautiful 1-7 novembre 2021

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda la prima settimana di novembre, in città tornerà Zende con una novità importante: a breve sposerà Nicole. La notizia sconvolgerà Zoe, che lo pregherà di ripensarci. Nel frattempo, Ridge spiega a Brooke i reali motivi per cui sono arrivati a questo punto. Ovviamente c'entra Quinn con le sue assurde macchinazioni. L'amore sembra essere tornato più forte di prima.

Ridge incontrerà Carter e lo pregherà di andarci piano con Zoe, in quanto è ancora molto sensibile e potrebbe farle del male, anche se involontariamente. Eric, invece, dà il suo benvenuto all'adorato nipote Zende.

Crolla il mondo di Quinn Fuller

Le nuove anticipazioni di Beautiful rendono noto che Shauna manderà in pezzi Quinn dopo aver rivelato una verità scioccante. Ad ascoltare la sua videochiamata sarà Eric, che resterà senza parole e vorrà immediatamente affrontare la moglie.

Una coppia tornerà a essere felice come un tempo, anche se altri intoppi rischieranno di far crollare il loro legame.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di chi si tratterà?

Eric scopre la verità su Quinn: Beautiful settimana 1-7 novembre

Continuando con le anticipazioni della soap opera Beautiful, Eric verrà a sapere delle malefatte della moglie ai danni di Ridge e di Brooke. A confessargli tutto sarà proprio Quinn, messa alle strette e impossibilitata a mentire di nuovo. Forrester senior non potrà credere che sia stata capace di fare così tanto male alle persone che ama di più.

Eric penserà seriamente di lasciare Quinn, ma quest'ultima lo pregherà di pensare molto bene alle conseguenze di questa decisione. Forrester resterà basito dal fatto che la moglie non provi alcun rimorso e che, al contrario, tenti comunque di giustificare le sue macchinazioni contro Brooke e Ridge.

Quinn, rimasta sola con la sua angoscia, tenterà ripetutamente di contattare Eric in ufficio, ma senza alcun risultato. Proprio in quel momento, ecco che entrerà dalla porta Brooke, decisa a chiarire una volta per tutte la situazione con lei. Che cosa accadrà durante l'epico scontro tra le due primedonne di Beautiful?