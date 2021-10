L'undicesima puntata del GFVip, andata in onda lunedì 18 ottobre su Canale 5, è stata piuttosto difficile per Lulù Selassié. Terminata la diretta, la Principessa si è confidata con Gianmaria Antinolfi. Nel dettaglio, la 33enne ha rivelato di essere pronta a lasciare il gioco. A quanto pare, c'entrerebbe Bortuzzo: la più grande delle sorelle Selassié avrebbe chiesto di non mandare più clip su lei e Manuel.

Il racconto della Principessa

Durante la diretta, Signorini ha affrontato il difficile passato di Lulù Selassié: la ragazza quando aveva 15 anni è stata ricattata da una persona.

Nel momento in cui Lulù non rispondeva ai messaggi di questa persona, quest'ultimo avrebbe diffuso alcune foto senza veli della ragazza. In puntata, Lulù (Lucrezia all'anagrafe) ha ammesso di avere superato la cosa grazie alle sue sorelle e alla sua mamma. Tuttavia, porta ancora le ferite di quel "dramma".

Lulù pronta a lasciare il GFVip

Nel post-puntata, la 33enne si è confidata con Gianmaria Antinolfi. Scendendo nel dettaglio, la sorella maggiore di Jessica e Clarissa ha rivelato l'intenzione di lasciare il Reality Show. Il motivo? Lulù sarebbe stanca della situazione che si è creata all'interno della casa del Grande Fratello Vip con Manuel Bortuzzo. Per questo motivo, la diretta interessata avrebbe fatto una richiesta agli autori del programma: non mandare più in onda clip riguardanti la conoscenza con il coinquilino.

Lulù su Manuel: "Non è che devo fare la falsa, a me manca"#gfvip pic.twitter.com/q5cKSEn7t2 — BL (@rainbow20202020) October 19, 2021

A Gianmaria, la Principessa ha spiegato non avere dimenticato i momenti trascorsi al fianco con il 22enne: "Non devo fare la falsa. A me manca, non devo dire le bugie". La 33enne non ha nascosto che le sue insicurezze caratteriali sono nate proprio dopo il brutto episodio di cui è stata protagonista quando era solo un'adolescente.

Le parole di Gianmaria

Dopo avere ascoltato la sua coinquilina, Gianmaria Antinolfi ha cercato di consolarla. Nel dettaglio, il 36enne ha spiegato a Lulù che non deve affatto lasciare il GFVip: "Ti devi vivere questa esperienza". A detta del gieffino, Lulù scappando dalla casa non risolverebbe i suoi problemi. Come riferito dall'ex di Belen Rodriguez: "Se una persona ti è dentro, ti rimane dentro".

Dunque, Gianmaria ritiene che la sorella maggiore di Jessica e Clarissa debba proseguire il suo percorso nel reality show e magari imparare dagli errori del passato: "Devi rimanere qua dentro e diventare più forte".

Il diretto interessato ha sostenuto che la ragazza debba vivere al meglio la partecipazione al GFVip, perché il tempo passato nella casa non tornerà più indietro: "Non cercare una scusa anzi, impara dal passato". A quanto pare, la chiacchierata con Gianmaria ha aiutato Lulù Selassié.