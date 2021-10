Si fanno sempre più avvincenti le anticipazioni di Un Posto al sole, la longeva soap opera che appassiona da ormai 25 anni il pubblico di Rai 3. Centrale la storyline che vede Silvia alle prese con una storia extraconiugale che va ormai avanti da tempo. Giancarlo le ha fatto perdere la testa, mettendo in discussione il suo matrimonio con Michele, in effetti già in crisi da qualche tempo. Come se non bastasse, anche il rapporto con Rossella sembra essersi incrinato dopo la sconcertante scoperta del tradimento. Anche se Silvia ha parlato a cuore aperto con la figlia, le sue giustificazioni non hanno di certo fatto stare meglio Rossella, che ha avuto anche problemi sul lavoro a causa dello stato d'animo non proprio positivo.

A starle accanto ci sarà però Riccardo. Intanto, le condizioni di Susanna migliorano ma manca un tassello essenziale: il ricordo della serata nella quale è stata aggredita.

Un Posto al sole, Susanna ha un'amnesia

Chi ha aggredito Susanna? La prova che incastra il colpevole, in realtà, è solo una: un flashback nel quale si vede Mattia aggredire la bella avvocatessa. Tutto sembra portare a lui, ma ci potrebbe essere un colpo di scena pronto a ribaltare tutto.

Ciò che sarà determinante è la testimonianza della vittima, ovvero Susanna. Solo lei sa chi l'ha aggredita in quella maledetta serata. E se non fosse stato Mattia? Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole. Susanna continuerà a stare sempre meglio.

Per fortuna, le sue condizioni di salute miglioreranno di giorno in giorno e accanto a lei ci sarà Niko, con il quale ha rinnovato le sue promesse d'amore. Tuttavia, Susanna non riuscirà ancora a ricordare il volto del suo aggressore.

Silvia e Michele si lasciano? Un posto al sole anticipazioni

Rossella e Riccardo (Mauro Racabati) sono sempre più vicini e complici.

Pare che Ross abbia trovato di nuovo una persona alla quale poter dare fiducia, specie in questo momento difficile che sta affrontando in famiglia.

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che per Silvia (Luisa Amatucci) arriverà il momento di fare i conti con i suoi sentimenti. Il matrimonio con Michele è a un bivio e deve capire se tentare di riconquistare o marito oppure vivere la sua storia d'amore con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Non sarà facile per Silvia prendere una decisione. La relazione con Giancarlo è seria, visto che per lui ha messo in discussione il suo matrimonio con Michele e la sua intera vita. Nelle nuove puntate di Un Posto al sole Rossella sarà ancora nelle mire di Mattia che, ricordiamo, se fosse il reale aggressore di Susanna, costituirebbe un pericolo reale per altre ragazze e in questo caso per la dolce Ross.