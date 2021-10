Giunge al termine la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone e intanto i numerosi fan-spettatori che hanno seguito la fiction su Rai 1, si chiedono già se ci sarà la quarta stagione. La terza serie della fiction con Alessandro Gassmann non ha deluso affatto le aspettative dal punto di vista della trama ma anche dal punto di vista degli ascolti, dato che la serie è stata leader indiscussa del prime time. Al momento, però, da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali in merito ad una nuova stagione.

Il silenzio della Rai su I Bastardi di Pizzofalcone 4

Nel dettaglio, la terza serie de I Bastardi di Pizzofalcone si è imposta sul pubblico della rete ammiraglia Rai, conquistando una media di oltre 4,4 milioni di spettatori a settimana con uno share che ha superato il muro del 21%.

Numeri che, nel corso di queste settimane, hanno sempre permesso alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara ascolti contro il programma competitor in onda su Canale 5.

Trattasi del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che di lunedì sera si è fermato ad una media di poco inferiore ai 3 milioni di spettatori, perdendo così nel confronto con la fiction con protagonista Alessandro Gassman.

Alessandro Gassmann parla della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone

Tuttavia, malgrado i grandi riscontri dal punto di vista auditel e le critiche positive ottenute dai telespettatori, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alla quarta stagione.

L'attore protagonista Gassmann, che veste i panni del tenebroso Lojacono, in una recente intervista ha parlato de I Bastardi di Pizzofalcone 4 e non ha nascosto che gli piacerebbe molto poter tornare sul set di questa fiction che non ha mai deluso le aspettative del pubblico nel corso di questi anni.

"Non solo io, ma tutta la squadra sarebbe felice di girare la quarta serie", ha ammesso Gassmann confermando di fatto che sarebbe disposto a rimettersi in gioco per girare un nuovo ciclo di appuntamenti con questa fiction che ha emozionato il pubblico di Rai 1 anche quest'anno.

Ecco quale sarà la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann

Quale sarà a questo punto la decisione finale della Rai? Forte degli ottimi ascolti ottenuti anche quest'anno, viene da pensare che la tv di Stato difficilmente possa lasciarsi scappare I Bastardi di Pizzofalcone 4, anche se al momento manca ancora la conferma definitiva da parte dei vertici.

Intanto, però, Alessandro Gassmann molto presto tornerà in onda su Rai 1 con una nuova fiction in prima visione assoluta. Trattasi di Un professore, una nuova Serie TV in quattro puntate che andrà in onda da novembre in poi in prima serata.