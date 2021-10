Attenzione alle nuove puntate di Un Posto al sole di novembre 2021, perché le anticipazioni svelano che ci saranno diversi colpi di scena per la ex coppia formata da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara Curcio (Imma Pirone), ora fidanzata con Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli). Tutto cambierà in occasione del Battesimo di Federico.

Un Posto al sole anticipazioni novembre: Clara tra Alberto e Patrizio

La storia di Clara e Alberto è stata complicata sin dall'inizio. Le cose sono cambiate quando Clara è rimasta incinta, visto che Palladini le ha promesso di cambiare per essere un bravo compagno e marito.

Le sue promesse sono durate ben poco, visto che la vita semplice e priva di sfarzo non si confaceva ai desideri di Alberto.

Ed è proprio su questo che ha puntato Barbara, la sua datrice di lavoro, per tentare di conquistarlo a tutti i costi. In cambio di un appartamento con i fiocchi e un lavoro prestigioso, ha però preteso che Palladini soddisfacesse il suo desiderio di amore e attenzioni.

Clara, scoperto il tradimento, ha provato anche a perdonare Alberto per il bene di Federico. Le cose sono però andate male, in quanto Palladini non ha perso tempo per umiliarla nuovamente e farla sentire fuori luogo. Accanto a Clara c'era Patrizio, sempre pronto a risollevarla.

Ed ecco che Clara, finalmente, ha trovato il coraggio di lasciare Palladini per iniziare una storia d'amore con il suo 'cavaliere salvatore'.

Tutto sembra procedere per il meglio, ma, come svelano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, qualcosa sta per cambiare.

Alberto e Clara tornano insieme? Spoiler Upas

Ci saranno diverse novità nelle prossime puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3. I preparativi per il Battesimo del piccolo Federico hanno visto Alberto e Clara ancora vicini e non sono mancate le discussioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Patrizio ha cercato di mediare, ma è stato messo subito al suo posto da Palladini, che non ha nascosto l'astio nei suoi confronti.

Finalmente, arriverà il giorno della cerimonia e i festeggiamenti si terranno alla Terrazza. Alberto giocherà d'astuzia assumendo un atteggiamento piuttosto defilato e non provocando Patrizio. Il suo comportamento colpirà positivamente Clara, che ripenserà ai momenti felici con lui.

Sarà così che Clara inizierà ad avere dei dubbi sulla sua storia con Patrizio. Alberto ne approfitterà per riavvicinarsi a lei e convincerla a tornare insieme, ma ci sarà da fidarsi? Palladini ha più volte fatto promesse effimere per poi spezzarle il cuore. In tutto ciò, resta anche da capire come si comporterà Patrizio, molto innamorato di Clara e non disposto a lasciarla nelle mani di Alberto.