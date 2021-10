Cresce l'attesa per il finale di Fino all'ultimo battito, la fiction che vede protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo giovedì 28 ottobre, in prima visione assoluta su Rai 1, andrà in onda l'ultima puntata di questa prima fortunata stagione, durante la quale verranno a galla molte delle verità che sono state taciute fino a questo momento. Diego dovrà affrontare la sua amata ma si ritroverà anche in serio pericolo di vita e, con lui, anche suo figlio di pochi anni.

Diego sotto pressione e confessa la verità: anticipazioni Fino all'ultimo battito ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale di Fino all'ultimo battito rivelano che Diego si troverà in una posizione sempre più difficile, finito nella morsa del perfido Cosimo che lo tiene sempre più sotto scacco.

Per Diego, quindi, diventerà a dir poco impossibile riuscire a vivere liberamente e serenamente la sua vita e per questo motivo deciderà di far cadere la maschera e di essere sincero in primis con Elena, la donna che ha al suo fianco, ignara di quello che è accaduto nel corso di questi mesi.

Gli spoiler legati al gran finale di Fino all'ultimo battito di giovedì 28 ottobre, rivelano che Diego deciderà così di confessare a Elena quello che ha subito nel corso dell'ultimo periodo e tutte le minacce e le pressioni da parte di Cosimo.

Elena delusa e amareggiata da Diego

Un duro colpo per Elena che resterà a dir poco scossa e amareggiata dalla confessione di Diego: la reazione della donna, infatti, non sarà affatto delle migliori e arriverà a dire di voler prendere le distanze dal medico e di mettere così la parola fine al loro rapporto sentimentale.

Elena si sente troppo ferita da Diego e per questo motivo sembrerà disposta a non tornare indietro sui suoi passi: ma sarà davvero questa la sua scelta finale oppure ci saranno nuovi clamorosi risvolti su questa coppia?

Ma i colpi di scena non sono finiti, perché le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di questa seguitissima fiction in programma giovedì 28 ottobre su Rai 1, rivelano che Diego si ritroverà costretto a dover operare di nuovo Cosimo.

Diego minacciato di morte col figlio: anticipazioni finale Fino all'ultimo battito

Questa volta, però, la situazione si metterà davvero male per il medico che si ritroverà lui stesso in pericolo.

Diego, infatti, dovrà fare i conti con le pesanti minacce da parte del boss Cosimo, il quale lo metterà in guardia con parole ben precise.

Se l'operazione dovesse fallire anche la vita di Diego sarebbe segnata per sempre. Cosimo, quindi, minaccerà di morte Diego e in primis suo figlio Paolo, che sarebbe il primo a essere "punito".