Arrivano clamorose anticipazioni di Un posto al sole e a regalarle è Agnese Lorenzini, la bellissima attrice volto di Susanna in Upas. Chi l'ha aggredita? Grazie a un flashback i telespettatori hanno potuto vedere gli ultimi momenti prima dell'incidente, con Mattia completamente fuori controllo. L'insospettabile rider del bar Vulcano è davvero l'aggressore di Susanna? Tutto farebbe pensare di sì, ma non è detta l'ultima parola. Intanto, continuerà anche la difficile situazione che vede Silvia tra Michele e Giancarlo. Dopo che Rossella ha scoperto il suo tradimento, arriverà il momento di affrontare la spinosa questione.

Attenzione anche a Ross che, nelle puntate ora in onda, è stata avvicinata in modo inquietante da Mattia con la scusa del piccolo incidente in motorino. Sarà lei la sua prossima vittima?

Susanna ricorderà chi l'ha aggredita? Un Posto al sole anticipazioni

Gli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana saranno determinanti. Susanna sta cominciando a riprendersi dopo lunghi giorni di coma. Con lei c'è Niko, con il quale ha rinnovato le sue promesse d'amore. Tutto sembra essersi risolto, salvo un piccolo particolare: il suo aggressore è ancora a piede libero.

Agnese Lorenzini, in una sua intervista al settimanale Visto, ha raccontato di come sia stato difficile girare le scene nelle quali Susanna era in coma.

Ma attenzione, perché dalle parole dell'attrice non sembra essere così certo che l'aggressore tanto cercato dalla polizia sia Mattia.

Agnese Lorenzini di Un Posto al Sole: 'La situazione si farà interessante'

In Un Posto al sole ci potrebbe essere una sconcertante sorpresa. Agnese Lorenzini ha regalato delle anticipazioni decisamente sibilline: ''Il giallo di Susanna continuerà a lungo, c'è ancora un po' da aspettare''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ora, le ipotesi sono due: se Mattia è davvero il suo aggressore, sarà una mina vagante e delle altre ragazze potrebbero finire nelle sue mani. Rossella è una di queste, dato che ha attirato le attenzioni dell'insospettabile rider di bar Vulcano.

E se invece non fosse Mattia il responsabile? Agnese Lorenzini ha detto: ''La situazione si farà interessante, prima di arrivare alla verità bisognerà soffrire ancora''.

Ma, a destare la curiosità dei fan di Un Posto al sole è stata una frase particolare dell'attrice: ''Non voglio rovinarvi la sorpresa''. Di quale sorpresa parla Agnese?

Intanto, nelle nuove puntate che andranno in onda durante la settimana, ci saranno anche altre storie da sviscerare. In primis, quella che vede Silvia imbrigliata tra il marito e Michele e l'amante Giancarlo, con il quale si è sentita apprezzata e amata come non succedeva da tempo. Rossella spronerà Silvia a prendersi le sue responsabilità e a fare finalmente una scelta definitiva.