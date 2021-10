Desta tra le reazioni più disparate dentro e fuori la Casa del Gf vip, il bacio che si è registrato tra Soleil Sorge e Alex Belli in questi giorni, e alla nuova puntata del reality Alfonso Signorini ha incalzato i vip proprio sul loro contatto intimo. Complice dell'avvicinamento tra i due, è stato un gioco nel gioco organizzato dalla produzione Mediaset, occasione in cui è emersa la forte intesa che lega Alex e Soleil nella Casa. Tanto che, in risposta al quesito del conduttore, i diretti interessati hanno ammesso la spontaneità del loro primo bacio.

Il tutto accende ora il sospetto generale che stia nascendo un nuovo flirt nella Casa tra Alex e Soleil, ai danni della moglie dell'attore, Delia Duran.

Gf vip, Alfonso Signorini incalza Soleil Sorge e Alex Belli sul bacio

La 13° puntata del Gf vip 6 in corso, andata in onda il 25 ottobre 2021 su Canale 5, è finita al centro dell'attenzione mediatica per il momento in cui Soleil Sorge e Alex Belli sono stati chiamati dal conduttore Alfonso Signorini a commentare il loro primo bacio avuto nella Casa.

Il gesto si è registrato in occasione del Kiss Freeze, il gioco nel gioco della Casa per il quale è previsto che al suono di un freeze ciascun gieffino baci il coinquilino più vicino a sé e, nel loro caso, Alex e Soleil sono finiti per avere un bacio stampo a dir poco passionale.

Ma quali sono state le sensazioni provate dai due vip, nel baciarsi? "Mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico - ha così introdotto l'interrogativo generale su Alex e Soleil, in diretta, Signorini, parlando ai diretti interessati - oserei dire un po’ troppo spontaneo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio?

Tra di voi vedo una certa complicità" .

Alex Belli e la verità sul bacio a Soleil Sorge, al Gf vip 6

A parlare per primo tra Alex Belli e Soleil Sorge, è stato l'attore, che dal suo canto ha fatto sapere: "In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità".

A fargli eco è poi stata la coinquilina vip, Soleil Sorge, che a detta di molti potrebbe rivelarsi la terza incomoda tra Alex e la coniuge Delia Duran, e quindi provocare un possibile intervento della venezuelana nella Casa dettato dalla gelosia: "Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia". Infine, la modella ha aggiunto, parlando dell'attore: "Lo adoro".

Gf vip, l'attore spiazza: 'La amo'

In puntata, è inoltre giunto anche un altro grande colpo di scena, che ora alimenta il sospetto generale di un flirt in corso tra Alex Belli e Soleil Sorge al Gf vip 6. Si tratta del momento in cui, dinanzi ad una Soleil che si dimenava divertita su un pouf nella Casa, del tutto incurante dello spacco inguinale della sua gonna, Alex ha esclamato di amare la modella: "La amo, perché è una matta scatenata!".

Un momento diventato in poco tempo virale sui social.

Intanto il rapporto maturatosi tra Alex e Soleil scatena l'opinione del web, tra i commenti social più disparati, che alludono ad un possibile flirt tra i due gieffini che potrebbe confermarsi in assenza della moglie dell'attore, Delia Duran, nella Casa: "Povera Delia Duran"; "Alex non sei adatto al matrimonio"; "A lui lei piace molto"; "Il lupo perde il pelo, ma non il vizio". Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti, secondo il pubblico, affinché un nuovo amore, tra l'ex Uomini e donne e l'attore di Centrovetrine, prenda vita nella Casa.