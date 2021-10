Secondo le anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Filippo riuscirà a raggiungere in tempo Serena in ospedale grazie e Roberto e Marina e assisterà alla nascita di sua figlia.

Nel mentre, Rossella sarà in difficoltà per aver scoperto il tradimento di sua madre. Allo stesso modo, Silvia sarà sempre più in crisi e dovrà decidere se salvare il suo matrimonio o lasciare Michele per Giancarlo.

Filippo sarà felice per la nascita di sua figlia

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, grazie a un soccorso molto tempestivo di Roberto e Marina, anche Filippo riuscirà a raggiungere Serena in ospedale che sta quasi per partorire. Nonostante qualche difficoltà, tutto andrà per il meglio: Sartori sarà molto felice per la nascita di sua figlia Elisabetta e capirà finalmente quale è il suo posto . Allo stesso tempo, nella mente di Filippo riaffiorerà un ricordo che pensava di aver perso.

Nel mentre, Rossella passerà una bella giornata in compagnia di Riccardo che cercherà di tirarla su di morale, anche se poi la ragazza quando tornerà a casa dovrà inevitabilmente confrontarsi con sua mamma.

La ragazza vivrà alcuni momenti difficili dopo la scoperta del tradimento della madre Silvia. Quest'ultima intanto attraverserà una frase di crisi e terrà Giancarlo a distanza. Michele nel mentre faràcritorno nella città di Napoli.

Intanto, Marina non riuscirà a tirare su di morale Fabrizio che continuerà a vivere con un senso di colpa a causa delle decisioni prese per salvare il pastificio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Silvia e Michele arriveranno a un bivio

Filippo rivedrà finalmente la luce grazie alla possibilità di poter recuperare la memoria. Invece, Fabrizio scaricherà le sue frustrazioni contro Marina, che allo stesso tempo sarà sempre più insofferente nei suoi confronti.

Intanto, Alberto spererà in un riavvicinamento con Clara, grazie al corso per il battesimo di Federico.

Contestualmente l'uomo provocherà Patrizio ogni volta che avrà l'occasione.

Nel mentre, Susanna piano piano si riprenderà, ma continuerà a non ricordare il volto del suo aggressore. A tal proposito comunque Renato verrà cancellato dalla lista dei sospettati per l'aggressione.

Nel frattempo, Rossella e Riccardo saranno sempre più legati, mentre Silvia e Michele arriveranno a un bivio decisivo. Infatti, la signora Graziani dovrà decidere se salvare il suo matrimonio o se lasciare il giornalista per Giancarlo.