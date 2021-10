Grandi colpi di scena nel corso della sesta puntata di Amici 21 in onda su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stata la coppia composta da Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due, per diverso tempo sono stati insieme e scelsero anche di convolare a nozze. Poi, però, complice un tradimento di Francesca con l'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi, Valentin, la relazione giunse al capolinea. Quest'anno, poi, Raimondo e Francesca si sono ritrovati insieme nel cast di Amici e tra di loro pare che sia tornato di nuovo il sereno.

Scatta il bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca ad Amici 21

Nel dettaglio, Raimondo Todaro è stato scelto come insegnante della scuola di Amici 21 e nel cast del talent show ha avuto modo di ritrovare anche la sua ex Francesca Tocca.

In queste settimane si sono rincorsi un bel po' di retroscena sulla coppia: si vocifera, infatti, che tra i due sarebbe tornato di nuovo il sereno, complice proprio la ritrovata serenità grazie alla vicinanza nel talent show di Canale 5.

Addirittura, alcuni settimanali hanno ipotizzato che Raimondo e Francesca siano tornati a vivere insieme a Roma, assieme alla loro bambina Jasmine.

Ma qual è la verità dei fatti? Il colpo di scena è arrivato nel corso della sesta puntata di Amici 21 in onda questa domenica pomeriggio su Canale 5.

Il bacio tra Todaro e Tocca fa sbottare l'ex di Francesca

Complice la presenza in studio di Pio e Amedeo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati messi alla prova dal duo comico e si sono scambiati un bacio nello studio del talent show Mediaset.

Un gesto forte e al tempo stesso inaspettato, il quale confermerebbe il fatto che tra i due ballerini sia tornato di nuovo il sereno e che abbiano scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione, dopo la rottura di qualche anno fa.

La notizia del bacio tra Raimondo e Francesca ha subito fatto il giro del web e dei social e, qualche ora fa, è arrivata anche la reazione dell'ex fidanzato della Tocca.

Valentin, che in passato è stato uno dei ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha commentato il bacio sul suo profilo Instagram e non è stato per niente tenero.

Il duro commento di Valentin, ex di Francesca, dopo il bacio con Raimondo

Come riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, pochi minuti dopo la scena del bacio in tv, Valentin ha prontamente puntato il dito contro la sua ex fidanzata.

"Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico, solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali", ha scritto Valentin sui social.

Insomma un messaggio decisamente polemico quello dell'ex di Francesca che ha "accusato" la ballerina e Todaro di essere usati come "prodotto mediatico" per fare ascolti.