Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare ci sarà grande apprensione nei momenti che precederanno il tentativo di risveglio di Susanna. Inoltre ci sarà chi vorrà che la ragazza apra nuovamente gli occhi e chi invece si augura che non si risvegli più.

Nel mentre Jimmy cercherà l'aiuto di suo zio Franco per conquistare la piccola Cristina. Intanto Silvia dovrà decidere definitivamente chi scegliere tra la sua famiglia e l'attrazione nei confronti di Giancarlo.

Nel frattempo, però, la donna passerà la notte a casa del suo amante, in assenza di sua figlia Rossella e di suo marito Michele.

Jimmy si farà aiutare da suo zio Franco per conquistare Cristina

Nelle puntate in onda su Rai 3 ci sarà preoccupazione e, al tempo stesso, molta speranza nei momenti che precederanno il tentativo di risvegliare Susanna. Intanto Jimmy sarà sempre più innamorato di Cristina, però vorrà l'aiuto di suo zio Franco per dichiararsi alla bambina.

Nel frattempo le condizioni di salute di Susanna continueranno a tenere tutti con il fiato sospeso. Da un lato ci sarà chi spera che la giovane si riprenda, mentre dall'altro ci sarà chi si augura che Susanna non si risvegli mai più.

Tra Alberto e Clara ci sarà molta tensione per la scelta della madrina di battesimo di Federico. Nel mentre Franco aiuterà suo nipote nella missione di conquistare Cristina. Il tutto verrà fatto da Boschi che abbindolerà il padre della bambina, molto geloso e protettivo.

Filippo non si spiegherà l'astio di sua moglie nei suoi confronti

Successivamente Silvia continuerà a faticare nel fare chiarezza con i suoi sentimenti, però dovrà decidere definitivamente se salvare la sua famiglia o cedere una volta per tutte alle lusinghe di Giancarlo e all'attrazione che prova per lui. Nel mentre Guido incontrerà casualmente Speranza per la città di Napoli.

Mattia, invece, sarà interessato a Rossella, mentre Silvia passerà la notte a casa di Giancarlo, vista l'assenza di sua figlia e Michele. Un imprevisto, però, potrebbe rovinare tutti i piani della donna e far saltare fuori tutta la sua storia con Giancarlo.

Intanto Filippo continuerà a non spiegarsi l'astio di Serena nei suoi confronti. Quest'ultima, infatti, è convinta che suo marito abbia scelto la famiglia solo per una questione di responsabilità. Nel frattempo, Rossella non riuscirà proprio a capacitarsi all'idea che sua madre possa tradire suo padre.