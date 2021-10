Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dall'11 al 15 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Genoveva, che confesserà a Felipe di essere ancora innamorata di lui scatenando così la rabbia di Velasco, che ordinerà la morte del suo acerrimo "nemico" in amore.

Velasco vuole far ammazzare Felipe: anticipazioni Una Vita 11-15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita nella settimana fino al 15 ottobre 2021, rivelano che Genoveva chiederà a Felipe di non partire alla volta di Cuba per mettersi sulle tracce di Santiago.

L'avvocato, infatti, vuole che l'ex spasimante di Marcia torni di nuovo ad Acacias per far chiarezza sul modo in cui è stata assassinata la domestica brasiliana.

Genoveva lo pregherà di non partire e gli confesserà di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Tale scena verrà vista anche da Velasco che, andrà su tutte le furie, e sbotterà duramente contro Genoveva dicendole che in quel modo non ha fatto altro che umiliarsi nei confronti del marito.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Velasco si renderà conto che bisogna far fuori Felipe e così chiederà a Laura di essere suo complice in questo omicidio.

Laura avvelena Felipe e ne mette a rischio la sua vita

Le trame delle prossime puntate di Una Vita dall'11 al 15 ottobre rivelano che nel momento in cui Felipe sarà pronto ad anticipare la sua partenza per Cuba, Genoveva si preparerà a correre da lui per fermarlo, senza sapere che Laura è già arrivata in casa dell'avvocato, pronto ad avvelenarlo.

E poi ancora Marcos chiederà a Felicia di sposarlo: l'uomo ha intenzione di convolare a nozze al più presto ma la donna non sarà dello stesso parere e si prenderà un po' di tempo per riflettere e decidere.

Occhi puntati anche su Ildefonso: in queste nuove puntate della soap opera in onda su Canale 5, Camino continuerà a essere a dir poco preoccupata per la sparizione di suo marito.

Ildefonso viene avvistato da Cesareo: anticipazioni Una Vita dall'11 al 15 ottobre 2021

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce e, ripensando alle sue parole, Camino comincerà a temere che possa aver compiuto un gesto estremo.

Intanto Ildefonso verrà avvistato all'interno di un parco, mentre vaga da solo senza avere una meta fissa.

A trovarlo sarà Cesareo, che lo beccherà in forte stato confusionale.

Le trame di Una Vita fino al 15 ottobre 2021, inoltre, rivelano che i Dominguez saranno a dir poco contenti per il nuovo disco di Bellita. Peccato, però, che il nuovo lavoro della donna verrà duramente stroncato dalla critica.