Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nella settimana che va dall'11 al 15 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Michele e Silvia: l'uomo metterà sua moglie di fronte ad una scelta forte. Intanto, Roberto Ferri si ritroverà alle prese con la gestione di sua figlia, mentre tra Filippo e Serena la situazione continuerà a non essere delle migliori.

Filippo e Serena sempre più in crisi: anticipazioni Un posto al sole 11-15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno in onda nella settimana che va dall'11 al 15 ottobre, rivelano che il rapporto tra Filippo e Serena non sarà affatto semplice da gestire.

Sartori, infatti, si ritroverà scosso dalle parole di Viviana e successivamente ci sarà anche un incontro tra quest'ultima e Serena.

Il risultato finale non sarà dei migliori per Serena, la quale apparirà ancora più nervosa e scaricherà tutta la sua tensione su Filippo Sartori, ignaro dell'incontro che c'è stato tra le due donne che in questo momento popolano la sua vita.

Il rapporto tra i due coniugi, quindi, sarà sempre più al limite: riusciranno a recuperare la spensieratezza e la felicità di un tempo oppure si diranno addio definitivamente?

Niko sempre più stressato

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto Ferri, che si troverà alle prese con la gestione di sua figlia Cristina e si renderà conto che non è affatto semplice.

Occhi puntati anche su Niko: in queste nuove puntate della soap opera in onda su Rai 3, il ragazzo comincerà a sentirsi particolarmente stressato per tutta la situazione che sta vivendo in prima persona dopo l'aggressione subita dalla sua ex fidanzata Susanna.

Intanto le indagini andranno avanti, ma non porteranno a nessun esito positivo: tutto resterà avvolto ancora nel mistero assoluto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La proposta di Michele a Silvia: trame Un posto al sole 11-15 ottobre

E poi ancora, le trame di Un posto al sole dall'11 ottobre in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per le tormentate vicende della coppia formata da Michele e Silvia.

Anche in questo caso, il loro rapporto farà "acqua da tutte le parti" ma Michele deciderà di non arrendersi e di provare a compiere un ultimo gesto per salvare il loro matrimonio.

L'uomo, infatti, chiederà a Silvia di essere al suo fianco durante il tour promozionale del suo libro, in giro per l'Italia. Una proposta che allontanerebbe la donna da Napoli e da Giancarlo. Accetterà di lasciarsi alle spalle quello che c'è stato in questi mesi con il suo amante oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Ascolti sempre al top per Un posto al sole su Rai 3

Intanto, su Rai 3, Un posto al sole continua ad essere uno dei programmi di punta della rete. Ogni sera, più di 1,6 milioni di spettatori seguono con attenzione le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini, portando la soap ad ottenere una media di circa l'8-9% di share.

Numeri decisamente positivi che, in quella stessa fascia oraria, permettono alla soap opera ambientata a Napoli di avere la meglio sui talk show politici che vanno in onda in diretta su Rete 4 e La7.